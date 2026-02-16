Мошенники взломали аккаунт мэра Улан-Удэ в Telegram
Мошенники взломали личный аккаунт главы города Улан-Удэ Игоря Шутенкова в мессенджере Telegram. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Шутенкова, аферисты от его имени рассылают сообщения и совершают звонки коллегам и знакомым с требованием перевести деньги. Он попросил не вступать в переписку с мошенниками. «Будьте бдительны. Не переходите ни по каким ссылкам, никому не переводите деньги, не скидывайте номера телефонов и банковских карточек», — подчеркнул он.
Ранее в МВД рассказали, что признаками взломанного аккаунта в социальных сетях и мессенджерах являются странные просьбы, непривычный стиль общения, подозрительные ссылки и файлы. В ведомстве отметили, что целью злоумышленников является заставить знакомых жертвы сделать денежный перевод, переслать коды из СМС-сообщения, установить приложение или перейти по фишинговой ссылке.
Для проверки подлинности аккаунта киберполиция посоветовала сменить канал связи или ответить с заведомо неверной информацией.
