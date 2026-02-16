Рубио упрекнул мир в критике усилий Трампа вместо аплодисментов
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что удивлен, почему некоторые представители международного сообщества критикуют президента Дональда Трампа за его мирную инициативу. Об этом Рубио заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляция опубликована на YouTube-канале Guardian News.
«Обычно международное сообщество аплодирует, когда кто-то пытается прекратить войны. Это одна из немногих войн, которую я видел, когда некоторые люди в международном сообществе осуждают попытки помочь ее завершить», — сказал Рубио, комментируя конфликт России и Украины.
По его словам, «впервые за много лет на техническом уровне» военные чиновники с обеих сторон провели переговоры, которые будут также возобновлены в Женеве. Рубио назвал ситуацию «положительным знаком».
В конце января (23–24) и начале февраля (4–5) 2026 года российская и украинская делегации встречались на переговорах в Абу-Даби. В процессе участвовали также представители США. Стороны оценили переговоры как конструктивные.
Источник ТАСС сообщил, что на этом фоне стороны начали говорить о сроках завершения конфликта. По его словам, на выработку мирного плана потребуется как минимум полтора месяца. Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля в интервью France 2 выразил надежду, что «мир будет достигнут менее чем через год».
Следующий раунд переговоров назначен на 17–18 февраля в Женеве.
С начала 2025 года Трамп регулярно утверждает, что сумел урегулировать уже восемь войн. В сентябре он назвал украинский конфликт худшим со времен Второй мировой войны и выразил надежду, что его удастся завершить.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»