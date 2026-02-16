Рубио упрекнул мир в критике усилий Трампа вместо аплодисментов

Марко Рубио и Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что удивлен, почему некоторые представители международного сообщества критикуют президента Дональда Трампа за его мирную инициативу. Об этом Рубио заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляция опубликована на YouTube-канале Guardian News.

«Обычно международное сообщество аплодирует, когда кто-то пытается прекратить войны. Это одна из немногих войн, которую я видел, когда некоторые люди в международном сообществе осуждают попытки помочь ее завершить», — сказал Рубио, комментируя конфликт России и Украины.

По его словам, «впервые за много лет на техническом уровне» военные чиновники с обеих сторон провели переговоры, которые будут также возобновлены в Женеве. Рубио назвал ситуацию «положительным знаком».

В конце января (23–24) и начале февраля (4–5) 2026 года российская и украинская делегации встречались на переговорах в Абу-Даби. В процессе участвовали также представители США. Стороны оценили переговоры как конструктивные.

Источник ТАСС сообщил, что на этом фоне стороны начали говорить о сроках завершения конфликта. По его словам, на выработку мирного плана потребуется как минимум полтора месяца. Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля в интервью France 2 выразил надежду, что «мир будет достигнут менее чем через год».

Следующий раунд переговоров назначен на 17–18 февраля в Женеве.

С начала 2025 года Трамп регулярно утверждает, что сумел урегулировать уже восемь войн. В сентябре он назвал украинский конфликт худшим со времен Второй мировой войны и выразил надежду, что его удастся завершить.