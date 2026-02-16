Путин принял приглашение Токаева приехать в Казахстан в мае
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев пригласил российского лидера Владимира Путина приехать в Казахстан с визитом, Путин принял приглашение. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Токаев озвучил приглашение во время телефонного звонка двух лидеров. В конце мая в Астане пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, российский президент подтвердил свое участие в нем в ходе разговора.
«Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента России осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении.
В ходе разговора Путин и Токаев также обсудили реализацию договоренностей по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничествам двух стран. Особое внимание также уделили совместные проекты в торгово-экономической сфере.
Лидеры обсудили актуальные проблемы международной повести и договорились поддерживать тесный контакт.
Накануне посол России в Казахстане Алексей Бородавкин сообщил, что стороны обсуждают даты визита Путина в 2026 году. Он отметил, что обоюдные ежегодные визиты президентов вошли в практику.
Токаев посетил Москву с двухдневным визитом в ноябре 2025 года. Тогда президенты подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Путин и Токаев также встретились во время саммита лидеров стран Союза независимых государств (СНГ), который прошел 22 декабря в Санкт-Петербурге.
