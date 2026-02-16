 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин принял приглашение Токаева приехать в Казахстан в мае

Токаев пригласил Путина приехать в Казахстан на заседание ВЕЭС
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев пригласил российского лидера Владимира Путина приехать в Казахстан с визитом, Путин принял приглашение. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Токаев озвучил приглашение во время телефонного звонка двух лидеров. В конце мая в Астане пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета, российский президент подтвердил свое участие в нем в ходе разговора.

«Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента России осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении.

Посол сообщил о работе по согласованию даты визита Путина в Казахстан
Политика

В ходе разговора Путин и Токаев также обсудили реализацию договоренностей по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничествам двух стран. Особое внимание также уделили совместные проекты в торгово-экономической сфере.

Лидеры обсудили актуальные проблемы международной повести и договорились поддерживать тесный контакт.

Кремль сообщил о трех встречах Путина с лидерами после саммита СНГ
Политика
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Накануне посол России в Казахстане Алексей Бородавкин сообщил, что стороны обсуждают даты визита Путина в 2026 году. Он отметил, что обоюдные ежегодные визиты президентов вошли в практику.

Токаев посетил Москву с двухдневным визитом в ноябре 2025 года. Тогда президенты подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Путин и Токаев также встретились во время саммита лидеров стран Союза независимых государств (СНГ), который прошел 22 декабря в Санкт-Петербурге.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин Кремль Казахстан Астана
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Материалы по теме
Токаев раскритиковал чиновников за неспособность читать длинные тексты
Общество
Токаев заявил о прощании Казахстана с «суперпрезидентским» правлением
Политика
Токаев заявил, что вместо правок проще написать новую Конституцию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Симоньян рассказала об «ураганном течении» рака и будущей операции Общество, 14:31
На Олимпиаде 50 из 96 горнолыжников не доехали до финиша в слаломе Спорт, 14:31
Росреестр разъяснил изменения в кадастровом учете с февраля 2026 года Недвижимость, 14:30
Полиция провела обыски в парижском институте из-за дела Эпштейна Политика, 14:28
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем Политика, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Российская шорт-трекистка упала и не вышла в финал Олимпиады на 1000 м Спорт, 14:15
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин принял приглашение Токаева приехать в Казахстан в мае Политика, 14:13
Антимонопольная служба выдала предупреждение РСХБ из-за льготной ипотеки Финансы, 14:06
Путин назвал, как вырос валовый региональный продукт в среднем по России Экономика, 14:02
Берлинале-2026: Памела Андерсон, сценарист Лантимоса, мигранты и родители Стиль, 13:59
Синоптик спрогнозировал обновление снежного рекорда в Москве Город, 13:54
Отравление биатлонисток. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:52
В Москве расширили форматы профориентации для будущих врачей Город, 13:50