Политика
0

Токаев заявил о прощании Казахстана с «суперпрезидентским» правлением

Токаев: Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления
В основу политической системы Казахстана будет положена концепция «Сильный президент — Влиятельный парламент — Подотчетное правительство», сказал Токаев. По его словам, система управления страной будет создана заново
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан)

Казахстан окончательно переходит от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, передает Tengrinews.

Нормы, заложенные в проекте новой Конституции страны, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции «Сильный президент — Влиятельный парламент — Подотчетное правительство», сказал Токаев.

«Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом», — заявил он.

Как Токаев готовит Казахстан к политическому транзиту
Политика
Касым-Жомарт Токаев

Как отметил Токаев, предлагаемые реформы естественным образом продолжают этот процесс и вместе с политическими преобразованиями последних лет, включая изменение Конституции в 2022 году, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ государства.

По сути, речь идет о создании новой системы управления страной, пояснил Токаев. По его словам, новшества в Основном законе позволят перераспределить полномочия во власти, сделать систему сдержек и противовесов более сбалансированной, но главное — повысить эффективность и устойчивость всех политических институтов.

«В проекте новой Конституции принцип «не человек для государства, а государство для человека» обрел более осязаемые очертания. Это то, к чему мы последовательно идем с 2019 года», — сказал Токаев.

Проект новой Конституции Казахстана уже опубликован: власти Казахстана намерены внести поправки в 77 из 101 действующей статьи. Реализацией реформы занимается Конституционная комиссия из 130 человек и которую возглавляет председатель Конституционного суда.

Отправной точкой реформы стала инициатива Токаева о переходе к однопалатному парламенту, озвученная 8 сентября 2025 года в Послании народу. Сейчас парламент Казахстана является двухпалатным — в нем действуют сенат и мажилис.

Предпосылкой для реформ стали массовые протесты, начавшиеся в январе 2022 года. Они начались в небольшом городе Жанаозен на юго-западе страны после резкого повышения цен на сжиженный газ и вскоре перекинулись на другие крупные города. Протесты сопровождались погромами и насилием. От экономических требований протестующие перешли к политическим — в частности, к отставке правительства и уходу из политики первого президента (1991–2019) Нурсултана Назарбаева. В ходе подавления протестов погибли более 200 человек.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
