Посол сообщил о работе по согласованию даты визита Путина в Казахстан

Россия и Казахстан обсуждают даты визита президента России Владимира Путина в республику в 2026 году, сообщил в интервью ТАСС посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

По словам дипломата, обоюдные ежегодные визиты российского лидера и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вошли в практику. «В настоящее время осуществляется согласование дат [визита Путина] и ведется работа по субстантивному наполнению переговоров», — сказал Бородавкин.

Посол выразил уверенность, что предстоящий визит Путина станет «одной из ярчайших страниц истории российско-казахстанских межгосударственных отношений» и даст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Токаев посещал в Москву с двухдневным визитом 11-12 ноября 2025 года. Тогда казахстанский лидер встретился с Путиным в Кремле. Президенты подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Во время встречи Токаев предложил российскому лидеру посетить республику с государственным визитом в 2026 году. Путин принял приглашение президента Казахстана, отметив, что «с удовольствием» приедет.