Политика⁠,
0

Токаев заявил, что вместо правок проще написать новую Конституцию

В Контитунционном суде заявили, что изменения затронут более 80% Основного закона. Токаев полагает, что масштаб изменений «позволяет говорить о необходимости принятия новой Конституции»
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Global Look Press )

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящая конституционная реформа станет позитивным импульсом для развития страны — поправки «перезагружают всю государственную матрицу». Главу государства цитирует «Казинформ».

Указ о создании Конституционной комиссии был подписан президентом 21 января, через три дня состоялось ее первое заседание. На этой неделе зампредседателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов показал комиссии сводный проект поправок — они затронут 77 статей из 101.

В парламенте Казахстана увидели в поправках движение к новой Конституции
Политика
Фото:Hendrik Schmidt / Global Look Press

«Вчера члены комиссии в ходе прений пришли к выводу, что масштаб предлагаемых изменений <...> позволяет говорить о необходимости принятия новой Конституции. Действительно, предлагаемые поправки не только направлены на институционально-правовую модернизацию, но, что практически важно, трансформируют, перезагружают всю государственную матрицу, — сказал президент.

По словам Токаева, уже «ясно вырисовались» контуры концептуально нового документа, при этом «никто не вправе отрицать значение действующей с 1995 года Конституции». При этом Токаев подчеркнул, что любые изменения в Конституцию должны проводиться через референдум.

В Казахстане предложили закрепить в Конституции разнополые браки
Политика
Фото:Дмитрий Чулов / Shutterstock

С осени прошлого года по предложению Токаева в Казахстане идет широкое обсуждение парламентской и конституционной реформ — в частности, глава государства предложил перейти к однопалатному парламенту, что, по его мнению, соответствует международным тенденциям.

Сейчас в парламенте республики две палаты — мажилис и сенат, срок полномочий — пять и шесть лет соответственно. В последний раз выборы в них прошли в 2023 году. Срок президентства Токаева истекает в 2029 году, больше он избираться не сможет.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

