Политика⁠,
0

Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Video

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали в Москве Декларацию о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Церемония подписания совместных документов состоялась после переговоров. Официальная встреча лидеров состоялась в Георгиевском зале Кремля.

Путин принял приглашение Токаева приехать с визитом в Казахстан
Политика
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

О планах подписать декларацию Токаев рассказал перед прибытием в Россию. Президент Казахстана прилетел в Москву с государственным визитом по приглашению Путина 11 ноября. В тот же вечер в Кремле состоялась встреча российского и казахстанского лидеров, она продлилась около двух часов. По словам Токаева, темой разговора стали сотрудничество двух стран и «международная ситуация».

Предыдущий раз президенты встречались 10 октября 2025 года на полях саммита СНГ в столице Таджикистана Душанбе.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев декларация
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года

