Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали в Москве Декларацию о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Церемония подписания совместных документов состоялась после переговоров. Официальная встреча лидеров состоялась в Георгиевском зале Кремля.

О планах подписать декларацию Токаев рассказал перед прибытием в Россию. Президент Казахстана прилетел в Москву с государственным визитом по приглашению Путина 11 ноября. В тот же вечер в Кремле состоялась встреча российского и казахстанского лидеров, она продлилась около двух часов. По словам Токаева, темой разговора стали сотрудничество двух стран и «международная ситуация».

Предыдущий раз президенты встречались 10 октября 2025 года на полях саммита СНГ в столице Таджикистана Душанбе.