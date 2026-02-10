 Перейти к основному контенту
Общество
Токаев раскритиковал чиновников за неспособность читать длинные тексты

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал госслужащих за то, что не читают длинных текстов. Свои замечания он высказал на расширенном заседании правительства, передает Kazinform.

«Как я понял из бесед с некоторыми членами правительства, не все его прочитали с должным вниманием. То же самое касается и моего выступления на заседании национального курултая в Кызылорде. Под влиянием интернета сложно стало читать длинные тексты, тем более появилась возможность прослушивать содержание книг и статей, но это не красит госслужащих», — сказал Токаев.

Президент добавил, что людям необходимо читать, чтобы не потерять когнитивные способности к старости.

Токаев заявил о прощании Казахстана с «суперпрезидентским» правлением
Политика
Касым-Жомарт Токаев

Токаев также напомнил, что недавно поднимал эту тему в большом интервью газете Turkistan. Он последовательно продвигает идею «культуры чтения» и вдумчивого отношения к аналитике, о чем отдельно говорил в ходе беседы. Тогда президент подчеркнул, что общество не должно жить только «видеокартинками и сенсациями».

На заседании правительства Токаев фактически указал, что госслужащие, которые не читают его программных текстов и речей, не понимают до конца политику, задачи и контекст проводимых реформ.

Ксения Потрошилина
чтение Касым-Жомарт Токаев Казахстан госслужащие
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
