Токаев раскритиковал чиновников за неспособность читать длинные тексты
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал госслужащих за то, что не читают длинных текстов. Свои замечания он высказал на расширенном заседании правительства, передает Kazinform.
«Как я понял из бесед с некоторыми членами правительства, не все его прочитали с должным вниманием. То же самое касается и моего выступления на заседании национального курултая в Кызылорде. Под влиянием интернета сложно стало читать длинные тексты, тем более появилась возможность прослушивать содержание книг и статей, но это не красит госслужащих», — сказал Токаев.
Президент добавил, что людям необходимо читать, чтобы не потерять когнитивные способности к старости.
Токаев также напомнил, что недавно поднимал эту тему в большом интервью газете Turkistan. Он последовательно продвигает идею «культуры чтения» и вдумчивого отношения к аналитике, о чем отдельно говорил в ходе беседы. Тогда президент подчеркнул, что общество не должно жить только «видеокартинками и сенсациями».
На заседании правительства Токаев фактически указал, что госслужащие, которые не читают его программных текстов и речей, не понимают до конца политику, задачи и контекст проводимых реформ.
