 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко назвал ООН «никчемной организацией», но не имеющей альтернатив

Лукашенко: ООН является «никчемной организацией», но не имеющей альтернатив
Александр Лукашенко (в центре)
Александр Лукашенко (в центре) (Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь )

Организация Объединенных Наций (ООН) не способна решить мировые конфликты, она не приносит пользу, но другой объединяющей весь мир структуры нет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, его цитирует БелТА.

«Если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился, обрадовался», — сказал белорусский президент, комментируя мнение, что созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» по Газе стремится заменить ООН.
По его словам, ООН вместо решения важных вопросов проводит пустые мероприятия. В пример он привел ситуацию с Палестиной и сектором Газа, подчеркнув, что решение об образовании государства палестинского так и не было выполнено. «Постоянные столкновения, постоянная война. Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного», — сказал Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что предлагал США «идеальный» план по Венесуэле
Политика
Александр Лукашенко

Вместе с тем он признал, что сегодня в мире нет другой организации, которая объединила бы представителей всех государств. «Организация Объединенных Наций — это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну другой нет», — заключил белорусский лидер.

11 февраля глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что «Совет мира» не сможет заменить ООН. По его словам, это «другая история» и новая структура не является альтернативой всемирной организации. Лавров также раскритиковал работу секретариата ООН, отметив его политизированность.

В конце января Трамп учредил «Совет мира», которые призван помочь восстановить Газу. Трамп разослал приглашения 58 государствам и Еврокомиссии на вступление в организацию, поставив условие: каждая страна должна внести по $1 млрд на помощь Газе.

19 января МИД Белоруссии сообщил о получении предложение от США войти в учредители «Совета мира», подчеркнув, что государство готово его принять. 11 февраля в администрации белорусского президента сообщили, что получили приглашение на первую встречу организации, но Лукашенко не поедет, так как предложение поступило поздно, у президента уже есть планы. Кроме того, выезд Лукашенко из страны может быть проблематичным из-за «незаконных санкций Евросоюза».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Александр Лукашенко ООН Сергей Глазьев
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Москалькова обратилась в ООН из-за удержания на Украине десяти курян
Политика
Лукашенко рассказал, что предлагал США «идеальный» план по Венесуэле
Политика
Лукашенко оценил стрельбу своих военных словами «так себе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Путин присвоил звание народного артиста Денису Майданову Общество, 16:00
В США полиция задержала убийцу беженки из Украины Общество, 15:59
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности Политика, 15:56
В ЦБ рассказали, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников Инвестиции, 15:52
Цены на газ в Европе упали на 6% и достигли минимума за месяц Инвестиции, 15:50
Рубио назвал «колоссальным» потраченный Трампом на Украину объем времени Политика, 15:48
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
«РИА Новости» узнало о неопределенной длительности переговоров в Женеве Политика, 15:48
Чукотка стала лидером по сумме переводов между мужьями и женами Радио, 15:47
Почему в России становится меньше ООО и больше ИППодписка на РБК, 15:44
Лукашенко заявил о сутках на обсуждение с Путиным «Совета мира» Трампа Политика, 15:43
Собянин сообщил о старте строительства станции метро «Луганская» в Москве Недвижимость, 15:43
Куренков заявил о находящихся в ПВР 23 тыс. россиян, включая 5 тыс. детей Общество, 15:42
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40