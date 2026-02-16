Лукашенко назвал ООН «никчемной организацией», но не имеющей альтернатив
Организация Объединенных Наций (ООН) не способна решить мировые конфликты, она не приносит пользу, но другой объединяющей весь мир структуры нет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, его цитирует БелТА.
«Если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился, обрадовался», — сказал белорусский президент, комментируя мнение, что созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» по Газе стремится заменить ООН.
По его словам, ООН вместо решения важных вопросов проводит пустые мероприятия. В пример он привел ситуацию с Палестиной и сектором Газа, подчеркнув, что решение об образовании государства палестинского так и не было выполнено. «Постоянные столкновения, постоянная война. Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного», — сказал Лукашенко.
Вместе с тем он признал, что сегодня в мире нет другой организации, которая объединила бы представителей всех государств. «Организация Объединенных Наций — это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну другой нет», — заключил белорусский лидер.
11 февраля глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что «Совет мира» не сможет заменить ООН. По его словам, это «другая история» и новая структура не является альтернативой всемирной организации. Лавров также раскритиковал работу секретариата ООН, отметив его политизированность.
В конце января Трамп учредил «Совет мира», которые призван помочь восстановить Газу. Трамп разослал приглашения 58 государствам и Еврокомиссии на вступление в организацию, поставив условие: каждая страна должна внести по $1 млрд на помощь Газе.
19 января МИД Белоруссии сообщил о получении предложение от США войти в учредители «Совета мира», подчеркнув, что государство готово его принять. 11 февраля в администрации белорусского президента сообщили, что получили приглашение на первую встречу организации, но Лукашенко не поедет, так как предложение поступило поздно, у президента уже есть планы. Кроме того, выезд Лукашенко из страны может быть проблематичным из-за «незаконных санкций Евросоюза».
