Лукашенко назвал ООН «никчемной организацией», но не имеющей альтернатив

Александр Лукашенко (в центре) (Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь )

Организация Объединенных Наций (ООН) не способна решить мировые конфликты, она не приносит пользу, но другой объединяющей весь мир структуры нет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, его цитирует БелТА.

«Если бы нашлась такая организация, которая может заменить Организацию Объединенных Наций, я бы перекрестился, обрадовался», — сказал белорусский президент, комментируя мнение, что созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» по Газе стремится заменить ООН.

По его словам, ООН вместо решения важных вопросов проводит пустые мероприятия. В пример он привел ситуацию с Палестиной и сектором Газа, подчеркнув, что решение об образовании государства палестинского так и не было выполнено. «Постоянные столкновения, постоянная война. Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного», — сказал Лукашенко.

Вместе с тем он признал, что сегодня в мире нет другой организации, которая объединила бы представителей всех государств. «Организация Объединенных Наций — это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит. Ну другой нет», — заключил белорусский лидер.

11 февраля глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что «Совет мира» не сможет заменить ООН. По его словам, это «другая история» и новая структура не является альтернативой всемирной организации. Лавров также раскритиковал работу секретариата ООН, отметив его политизированность.

В конце января Трамп учредил «Совет мира», которые призван помочь восстановить Газу. Трамп разослал приглашения 58 государствам и Еврокомиссии на вступление в организацию, поставив условие: каждая страна должна внести по $1 млрд на помощь Газе.

19 января МИД Белоруссии сообщил о получении предложение от США войти в учредители «Совета мира», подчеркнув, что государство готово его принять. 11 февраля в администрации белорусского президента сообщили, что получили приглашение на первую встречу организации, но Лукашенко не поедет, так как предложение поступило поздно, у президента уже есть планы. Кроме того, выезд Лукашенко из страны может быть проблематичным из-за «незаконных санкций Евросоюза».