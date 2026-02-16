Лукашенко рассказал, что предлагал США «идеальный» план по Венесуэле

У Лукашенко был идеальный план по Венесуэле, но американцы его не послушали и поступили по своему, заявил президент Белоруссии. Теперь США придется думать, «какую вину можно пришить Мадуро», считает он

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Идеальный вариант для США в отношении Венесуэлы предложил президент Республики Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом заявил сам Лукашенко, который добавил, что Соединенные Штаты вместо его предложения сотворили глупость.

«С Мадуро неправы — глупость сотворили. Я предупреждал. По предложению американцев (не я сам — они меня попросили) я был втянут в эту проблему. И я им предложил идеальный вариант. Идеальный вариант! Но они пошли своим путем. Дональд [Трамп] хотел как-то угодить военным», — заявил корреспонденту БелТА президент Белоруссии.

Лукашенко объяснил, что Вашингтону следовало думать наперед: «Какую можно пришить вину в наркоторговле Мадуро? В чем его можно обвинить? Ну докажите, что он возглавлял какой-то там картель. А то, что наркотой торгует весь мир, так это так».

Александр Лукашенко в начале года осудил удары США по Венесуэле, назвав их агрессией против Венесуэлы.

США начали стягивать силы в Карибский бассейн в августе 2025 года. С сентября они наносят удары по судам, которые Вашингтон считает причастными к наркотрафику. Эта операция получила название «Южное копье». В середине декабря президент США объявил о блокаде подсанкционных нефтетанкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее.

3 января американские военные провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой были захвачены и вывезены в США Мадуро и его жена Силия Флорес.