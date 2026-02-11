Лукашенко отказался приехать на первое заседание «Совета мира»

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет посетить первое заседание «Совета мира», которое состоится 19 февраля. Оно будет посвящено урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом «БЕЛТА» сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

«Приглашение на первую встречу лидеров в рамках «Совета мира» президенту Беларуси поступило. К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован. Мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить», — сказала Эйсмонт.

Также выезд Лукашенко из страны может быть проблематичным из-за «незаконных санкций Евросоюза», которые повлияли на закрытие воздушного пространства над Белоруссией. По словам Эйсмонт, Лукашенко не примет участие в заседании, «несмотря на желание».

Однако представитель Белоруссии в США все же будет. Им станет министр иностранных дел государства Максим Рыженков. Он, как и остальные власти Белоруссии, «разделяет нацеленность президента США и «Совета мира» на разрешение всех конфликтов мирным путем».

Документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» и выполнении положений его устава Лукашенко подписал в январе. Тогда же он заявил, что страна готова стать учредителем Совета. Он отметил, что понимает ограниченность возможностей Белоруссии, однако готов посодействовать установлению мира на Украине.

19 января Белоруссия получила письмо от США с предложением войти в «Совет мира». Такое же письмо было направлено президенту России Владимиру Путину. Его получил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О создании «Совета мира» Трамп объявил 16 января. Его учреждение — еще один пункт мирного плана американского лидера. Он предусматривает размещение в секторе Газа международных вооруженных сил. В состав исполнительного комитета Совета войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.