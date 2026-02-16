Двое детей погибли под снежной лавиной в Свердловской области

Фото: sledcom_sverdlovsk / Telegram

Двое детей восьми и девяти лет погибли при сходе лавины в Шалинском районе Свердловской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным следствия, двое мальчиков 2017 и 2016 годов рождения катались с горы на тюбинге в одном из сел области, попали под обвал снежных масс и погибли на месте.

Как отметили в пресс-службе ведомства, следователи намерены установить, какие должностные лица несли ответственность за обеспечение безопасности на участке, где произошел сход лавины. Кроме того, им предстоит выяснить, проводился ли мониторинг этой зоны и как дети оказались там без присмотра взрослых.

Как пишет издание ЕАН, инцидент произошел утром 15 февраля в поселке Сылва, мальчики катались со склона горы Сокольная. По данным издания, дети приехали в поселок навестить своих бабушек.

Ранее в Новосибирске восьмилетняя девочка провалилась под лед на реке Оби во время катания на тюбинге. Спасатели несколько дней искали ребенка, но так и не смогли найти тело девочки.