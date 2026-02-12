В Новосибирске 8-летняя девочка ушла под лед во время катания на тюбинге

Фото: пресс-служба СУ СК по Новосибирской области

Днем ребенок, находясь без присмотра взрослых на реке Обь в Железнодорожном районе Новосибирска, провалился в полынью. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Спасатели МЧС ищут ребенка. На месте работают следователи, проводится осмотр и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) сообщили, что девочке 8 лет, она каталась на тюбинге («плюшке») и ушла под лед.

Сообщения о поисках появились в одном из домовых чатов, передает региональный портал NGS. По словам местной жительницы, очевидцы заметили на реке тюбинг («плюшку») и вызвали спасателей. Как утверждает собеседница издания, незадолго до этого рядом видели девочку с таким же тюбингом.

«Мама сейчас находится на месте. Скорая, полиция, МЧС тоже приехали», — сказала она.