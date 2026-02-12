 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Новосибирске 8-летняя девочка ушла под лед во время катания на тюбинге

Фото: пресс-служба СУ СК по Новосибирской области
Фото: пресс-служба СУ СК по Новосибирской области

Днем ребенок, находясь без присмотра взрослых на реке Обь в Железнодорожном районе Новосибирска, провалился в полынью. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Спасатели МЧС ищут ребенка. На месте работают следователи, проводится осмотр и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) сообщили, что девочке 8 лет, она каталась на тюбинге («плюшке») и ушла под лед.

В Приморье мальчик провалился под лед и утонул
Общество

Сообщения о поисках появились в одном из домовых чатов, передает региональный портал NGS. По словам местной жительницы, очевидцы заметили на реке тюбинг («плюшку») и вызвали спасателей. Как утверждает собеседница издания, незадолго до этого рядом видели девочку с таким же тюбингом.

«Мама сейчас находится на месте. Скорая, полиция, МЧС тоже приехали», — сказала она.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Новосибирская область ребенок поиски река Обь
Материалы по теме
В Приморье мальчик провалился под лед и утонул
Общество
В Брянске катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед
Общество
В Приморье три автомобиля с рыбаками провалились под лед
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
В топе: названы лидеры по уровню научно-технического развития в бизнесе Тренды, 16:46
Таиланд пока не уменьшил срок пребывания в стране иностранцев без виз Общество, 16:44
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 16:43
Прокуратура передала в суд дело экс-министра образования Подмосковья Политика, 16:40
Кто из хоккеистов КХЛ примет участие в Олимпийских играх в Италии Спорт, 16:39
Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал крупного турнира в Роттердаме Спорт, 16:37
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Горелкин мемом прокомментировал перспективы блокировки Google в России Политика, 16:26
Президент Кипра призвал Европу возобновить прямые контакты с Путиным Политика, 16:25
Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи легких ракет Политика, 16:24
Coinbase разработала криптовалютные кошельки ИИ-агентам. Как это работает Крипто, 16:24
Глава МОК в слезах, Непряева вне топ-20 в гонке. Что происходит на Играх Спорт, 16:18
Минфин хочет увеличить срок снятия средств софинансирования ПДС до 5 лет Инвестиции, 16:17
Как подать документы на визу в новом визовом центре Японии: личный опыт Стиль, 16:13