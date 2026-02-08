 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Приморье мальчик провалился под лед и утонул

В Приморье 11-летний мальчик провалился под лед озера и утонул, сообщил в мессенджере Max региональный главк МЧС РФ.

«В районе села Яковлевка Яковлевского округа на озере «Байкал» 11-летний мальчик провалился под лед», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, тело ребенка обнаружили жители села в месте провала.

В Приморье три автомобиля с рыбаками провалились под лед
Общество

Минувшей ночью в Брянской области в реке Десне обнаружили тело одного из детей, утонувших в конце января при катании на тюбинге.

Инцидент произошел в микрорайоне Московский Бежицкого района. По словам очевидцев, дети катались на тюбинге с крутого берега реки и провалились под лед.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

