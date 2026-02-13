СК возбудил дело после падения снега на детей в Нижнем Новгороде
Следователи возбудили уголовное дело после падения наледи с крыши на школьников в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Снег упал на детей с крыши здания, расположенного на улице Рождественская. По данным «РБК Нижний Новгород», пострадали шесть школьников. РБК обратился за комментарием в администрацию Нижегородского района.
Детей госпитализировали в больницу. «РБК Нижний Новгород» со ссылкой на региональный минздрав пишет, что четверым пострадавшим оказали медицинскую помощь. Их отпустили домой. Еще двое детей проходят дообследование.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса России — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.
Следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших.
В декабре 2025 года в Красногорске на подростка с крыши частного дома упал снег. 13-летний мальчик погиб. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности, лишение свободы на срок до двух лет).
