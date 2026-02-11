 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СК возбудил дело после госпитализации шести детей в Перми

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Региональное управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту вспышки острой кишечной инфекции в детском саду в Перми.

В сообщении пресс-службы ведомства в соцсети «ВКонтакте» говорится, что информацию следователи получили из СМИ.

«В средствах массовой информации сообщается о том, что среди воспитанников детсада в Орджоникидзевском районе города Перми зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции. Дети почувствовали недомогание, шесть воспитанников были госпитализированы в лечебное учреждение с симптомами заболевания», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности заболевание или отравление людей, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

В лагере в Челябинской области отравились почти 30 детей
Общество
Лагерь&nbsp;&laquo;Аленушка&raquo; на озере Еланчик в Челябинской области

Накануне «Пермь Онлайн» сообщила о карантине в детском саду № 394 в Перми на улице Гайвинской, 16. По словам одного из родителей, у семерых детей были температура, тошнота и жидкий стул. Роспотребнадзор подтвердил порталу факт заражения сальмонеллезом.

Сотрудники ведомства проверили детский сад и пищеблок и взяли необходимые пробы и смывы с предметов в помещениях. Учреждению выдали предписание о противоэпидемических мероприятиях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Пермь Следственный комитет уголовное дело детский сад кишечная инфекция
Материалы по теме
В Дагестане опечатали детский сад, где 10 детей отравились угарным газом
Общество
Трое отравившихся карбонарой в Люберцах попали в больницу
Общество
В Шерегеше бар приостановил работу после данных об отравлениях туристов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
Телескоп «Хаббл» запечатлел «световое шоу» вокруг умирающей звезды Технологии и медиа, 11:30
Как ограничение работы Telegram повлияет на пользователей криптовалют Крипто, 11:28
Bloomberg узнал первоначальный план Raiffeisen по бизнесу в России Бизнес, 11:28
«Кинопоиск», «Иви» и Wink оштрафовали за пропаганду ЛГБТ Общество, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Критик объяснил решение Богомолова уйти из Школы-студии МХАТ
РАДИО
 Общество, 11:22
Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen Политика, 11:20
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Число жалоб на работу Telegram в России снизилось Технологии и медиа, 11:19
Центр Блохина объяснил порядок широкого внедрения вакцины против меланомы Общество, 11:19
WSJ узнал об опасениях США насчет захвата танкеров с иранской нефтью Политика, 11:10
Украинец ответил МОК. Что происходит на Олимпиаде-2026 Спорт, 11:10
Банки предсказали замедление «гонки кешбэков»Подписка на РБК, 11:08
✍🏻 Что мешает вам работать? Тест для руководителей 11:04
Минтруд утвердил новые полномочия врачей скорой медицинской помощи Общество, 11:02