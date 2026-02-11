СК возбудил дело после госпитализации шести детей в Перми

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Региональное управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту вспышки острой кишечной инфекции в детском саду в Перми.

В сообщении пресс-службы ведомства в соцсети «ВКонтакте» говорится, что информацию следователи получили из СМИ.

«В средствах массовой информации сообщается о том, что среди воспитанников детсада в Орджоникидзевском районе города Перми зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции. Дети почувствовали недомогание, шесть воспитанников были госпитализированы в лечебное учреждение с симптомами заболевания», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности заболевание или отравление людей, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Накануне «Пермь Онлайн» сообщила о карантине в детском саду № 394 в Перми на улице Гайвинской, 16. По словам одного из родителей, у семерых детей были температура, тошнота и жидкий стул. Роспотребнадзор подтвердил порталу факт заражения сальмонеллезом.

Сотрудники ведомства проверили детский сад и пищеблок и взяли необходимые пробы и смывы с предметов в помещениях. Учреждению выдали предписание о противоэпидемических мероприятиях.