Трамп заявил, что члены «Совета мира» пообещали $5 млрд для Газы

Сектор Газа (Фото: Salah Malkawi / Getty Images)

Государства — члены «Совета мира», созданного президентом США Дональдом Трампом, обязались выделить более $5 млрд на гуманитарные усилия и усилия по восстановлению Газы, сообщает Трамп в Truth Social.

«19 февраля 2026 года ко мне снова присоединятся члены «Совета мира» в Институте мира Дональда в Вашингтоне, округ Колумбия, где мы объявим, что государства-члены обязались выделить более $5 млрд на гуманитарные усилия и усилия по восстановлению Газы», — говорится в сообщении.

Кроме того, государства направили тысячи сотрудников в Международные силы стабилизации, а также местную полицию ради поддержания безопасности и мира для жителей Газы, добавил Трамп.

Он заявил, что «Совет мира» обладает большим потенциалом и уже добился принятия в Совете Безопасности ООН плана по завершению конфликта в Газе, ускоренной доставке гуманитарной помощи и освобождению заложников.

Трамп также подчеркнул необходимость полной и немедленной демилитаризации ХАМАС.

Президент США учредил «Совет мира» в Давосе в январе. Совет будет курировать восстановление Газы и содействовать установлению мира. Инициатива стала частью плана Трампа по урегулированию, который также предусматривает размещение международных сил.

Трамп направил приглашения в «Совет мира» лидерам 58 государств и Еврокомиссии. По данным Bloomberg, власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира», внести не менее $1 млрд. 4 февраля Reuters сообщил, что страны, которые потенциально могут стать донорами для «Совета мира», задерживают выделение средств из-за опасений, что разногласия по поводу разоружения ХАМАС могут привести к возобновлению Израилем операций в эксклаве.

13 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соглашение о вступлении страны в «Совет мира». Президент Владимир Путин сообщал, что Россия получила приглашение на вступление в совет, а также, что Москва готова направить на восстановление Газы $1 млрд из замороженных в США активов.