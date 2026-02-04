Reuters узнал, почему страны из «Совета мира» не хотят платить по $1 млрд

Reuters: страны из «Совета мира» по Газе не хотят платить по $1 млрд

Государства не хотят выделять средства до разоружения ХАМАС, поскольку боятся, что Израиль возобновит атаки, пишет Reuters. А часть потенциальных доноров считает, что деньгами должен управлять не «Совет мира», а ООН

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Страны, которые потенциально могут стать донорами для «Совета мира» для сектора Газа, задерживают выделение средств из-за опасений, что разногласия по поводу разоружения ХАМАС могут привести к возобновлению Израилем операций в эксклаве, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Два источника, непосредственно знакомые с планами самого совета, заявили, что приглашенные Дональдом Трампом не решились выделять средства на план восстановления Газы до тех пор, пока ХАМАС не разоружится.

«Страны хотят, чтобы финансирование направлялось на восстановление демилитаризованных территорий, а не на создание новых зон боевых действий. Если мы преодолеем это препятствие, то с финансированием проблем не будет», — сказал один из собеседников.

Семь западных дипломатов пояснили Reuters, что задержка финансирования также вызвана требованием некоторых потенциальных доноров, чтобы средствами управляла Организация Объединенных Наций, а не «Совет мира», созданный президентом США.

По словам дипломатов и двух других источников, помимо правительств разных государств, потенциальными донорами могут стать частные лица. Стоимость восстановления Газы собеседники Reuters ориентировочно оценили в $100 млрд.

Пока средства на восстановление Газы не выделила ни одна западная страна, сказал изданию высокопоставленный европейский дипломат.

«Нам нужны серьезные частные средства <...> Европейцы не в состоянии проспонсировать это», — заявил чиновник и сослался на бюджетные ограничения и растущее внутриевропейское противодействие расходам на иностранную помощь.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе зять американского президента Джаред Кушнер, активно участвовавший в переговорах о будущем Газы, заявил, что в ближайшие недели в Вашингтоне состоится мероприятие, на котором «мы объявим о многих вкладах, которые будут сделаны <...> частным сектором». Источники Reuters, однако, отметили, что дата проведения такой конференции до сих пор не определена.

«Пока мы не ждем этого события. Ведутся индивидуальные обсуждения», — сказал один из них.

«Совет мира» был учрежден Трампом 16 января. Хотя он создавался в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа, президент США допускал, что его функции могут быть расширены, а в Белом доме неофициально не исключили, что он сможет выполнять функции альтернативы ООН, где право вето есть лично у Трампа. Срок членства в организации ограничивается тремя годами, однако при уплате взноса в размере $1 млрд оно становится бессрочным.

Президент России Владимир Путин предлагал направить $1 млрд из российских активов, заблокированных в США, «Совету мира». Кремль подтвердил, что дискуссии по этому вопросу ведутся с американскими представителями.