Военная операция на Украине⁠,
Герасимов раскрыл, как продвинулись российские войска с начала 2026 года

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

С начала января российские военные заняли 17 населенных пунктов, под их контроль перешло свыше 500 кв. км, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов по результатам инспекции в районе базирования группировки войск «Запад».

«Группировка войск «Север» ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — добавил Герасимов.

С его слов, передовые подразделения группировки «Днепр» находятся в 12-14 км от южных и юго-восточных окраин Запорожья. В блокированном Купянске остаются до 800 украинских военнослужащих.

Герасимов добавил, что в течение месяца российские силы заняли четыре населенных пункта, включая Семеновку и Старицы, взятые за последнюю неделю. Войска Южной группировки, по его словам, продвигаются в направлении Славянска, а штурмовые подразделения установили контроль над Бандарным, Закотным и Привольным. Ведутся бои по уничтожению украинских формирований в Константиновке.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» продолжаются упорные бои, рассказал начальник Генштаба. Ее соединения отражают наступление ВСУ на Добропольском направлении. Уличные бои идут в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белевская.

Материал дополняется.

Теги
Персоны
Валерий Герасимов Генштаб
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
