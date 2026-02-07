Российские военные взяли под контроль Чугуновку в Харьковской области
Вооруженные силы России установили контроль над территорией населенного пункта Чугуновка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Контроль над селом Купянского района установили военнослужащие группировки «Север».
Материал дополняется
