Российские военные взяли под контроль Чугуновку в Харьковской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы России установили контроль над территорией населенного пункта Чугуновка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Контроль над селом Купянского района установили военнослужащие группировки «Север».

Материал дополняется

Авторы
Теги
Илья Трапезников
ВСУ Военная операция на Украине ВС РФ Минобороны Харьковская область
