В шести районах Ростовской области отразили атаку дронов

В ночь на 13 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников в шести районах Ростовской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«Ночью и утром уничтожены БПЛА в 6 районах — Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском», — уточнил губернатор.

Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Беспилотная опасность в регионе сохраняется, идет отражение воздушной атаки, написал он в 6:32 мск.

Минувшей ночью на фоне угрозы атаки беспилотников вводили ограничения в аэропортах Волгограда и Саратова. На момент публикации меры действуют.

В Волгоградской области в результате массированной атаки дронов повреждения получили жилые дома и автомобили, пострадали три человека. Обломки беспилотников упали на территории нескольких промышленных объектов.