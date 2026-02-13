В шести районах Ростовской области отразили атаку дронов
В ночь на 13 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников в шести районах Ростовской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
«Ночью и утром уничтожены БПЛА в 6 районах — Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском», — уточнил губернатор.
Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Беспилотная опасность в регионе сохраняется, идет отражение воздушной атаки, написал он в 6:32 мск.
Минувшей ночью на фоне угрозы атаки беспилотников вводили ограничения в аэропортах Волгограда и Саратова. На момент публикации меры действуют.
В Волгоградской области в результате массированной атаки дронов повреждения получили жилые дома и автомобили, пострадали три человека. Обломки беспилотников упали на территории нескольких промышленных объектов.
