Обломки дронов повредили четыре дома в Славянском районе Кубани

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Славянском районе Краснодарского края в ночь на 27 ноября обломки украинских беспилотников повредили четыре частных дома и коммерческое помещение, сообщил в телеграм-канале оперштаб региона.

«Во всех случаях пострадавших нет», — уточнили в оперштабе.

Фрагменты дронов ВСУ упали в СНТ «Заря». В одном из домов загорелась кровля, пожар оперативно ликвидировали. В другом здании выбило остекление.

Также в результате атаки беспилотников получили повреждения строящийся дом, бытовые постройки, здание магазина и летняя кухня на одном из участков СНТ.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Утром 27 ноября на фоне угрозы атаки дронов приостановил работу аэропорт Сочи.

Во вторник, 25 ноября, Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников, средства ПВО перехватили 76 дронов ВСУ, пострадали девять человек. В соседней Ростовской области сбили 16 беспилотников.

В Туапсе от фрагментов упавших дронов загорелась крыша многоквартирного дома и пострадал охранник соседнего учреждения. В регионе ввели локальный режим ЧС.

Также получил повреждения административный корпус морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, пострадавших не было.