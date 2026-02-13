Обломки дронов упали на территории промпредприятий Волгоградской области

При отражении атаки беспилотников на Волгоградскую область обломки упали на территории нескольких промышленных объектов региона, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводятся в телеграм-канале областной администрации.

«Отмечаются падения обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области», — говорится в сообщении.

На фоне атаки беспилотников в аэропорту Волгограда с вечера 12 февраля действуют ограничения на полеты.

По информации главы региона, дроны упали рядом с тремя жилыми домами Волгограда. В хуторе Ямы Среднеахтубинского района повреждения получил жилой дом многодетной семьи, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе пострадали подросток 18 лет и женщина. Угрозы для жизни пострадавших нет, добавил Бочаров.

Накануне власти региона из-за угрозы детонации приняли решение об эвакуации жителей поселка Котлубань — при отражении ракетной атаки на Волгоградскую область фрагменты упали на территорию объекта Минобороны вблизи поселка, что вызвало пожар. Пострадавших и повреждений гражданских объектов тогда зафиксировано не было.