Военная операция на Украине⁠,
0

Обломки дронов упали на территории промпредприятий Волгоградской области

Сюжет
Военная операция на Украине

При отражении атаки беспилотников на Волгоградскую область обломки упали на территории нескольких промышленных объектов региона, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводятся в телеграм-канале областной администрации.

«Отмечаются падения обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области», — говорится в сообщении.

Эвакуация волгоградского поселка почти завершена после ракетной атаки
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

На фоне атаки беспилотников в аэропорту Волгограда с вечера 12 февраля действуют ограничения на полеты.

По информации главы региона, дроны упали рядом с тремя жилыми домами Волгограда. В хуторе Ямы Среднеахтубинского района повреждения получил жилой дом многодетной семьи, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе пострадали подросток 18 лет и женщина. Угрозы для жизни пострадавших нет, добавил Бочаров.

Накануне власти региона из-за угрозы детонации приняли решение об эвакуации жителей поселка Котлубань — при отражении ракетной атаки на Волгоградскую область фрагменты упали на территорию объекта Минобороны вблизи поселка, что вызвало пожар. Пострадавших и повреждений гражданских объектов тогда зафиксировано не было.

Плугина Ирина
Волгоградская область Андрей Бочаров беспилотники промышленные предприятия
