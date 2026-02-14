В ЛНР 15 человек получили ранения при атаке дронов
ВСУ атаковали поселок Центральный в Перевальском районе ЛНР, ранены 15 человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«Удар пришелся сразу по нескольким улицам. К сожалению, есть раненые. Сейчас за помощью к медикам уже обратились 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии», — сообщил Пасечник.
В результате атаки оказались повреждены десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. В некоторых местах возникли возгорания, которые МЧС оперативно потушили, добавил глава ЛНР. В муниципальном округе развернут оперативный штаб, жителей перемещают в пункты временного размещения. Следователи работают на месте и фиксируют последствия ударов ВСУ, подчеркнул он.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»