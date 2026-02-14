 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В ЛНР 15 человек получили ранения при атаке дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

ВСУ атаковали поселок Центральный в Перевальском районе ЛНР, ранены 15 человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Удар пришелся сразу по нескольким улицам. К сожалению, есть раненые. Сейчас за помощью к медикам уже обратились 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии», — сообщил Пасечник.

В результате атаки оказались повреждены десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. В некоторых местах возникли возгорания, которые МЧС оперативно потушили, добавил глава ЛНР. В муниципальном округе развернут оперативный штаб, жителей перемещают в пункты временного размещения. Следователи работают на месте и фиксируют последствия ударов ВСУ, подчеркнул он.

В Белгороде часть домов останется без горячей воды до прихода тепла
Общество

Материал дополняется

Теги
Валерия Доброва
атака дроны ЛНР
