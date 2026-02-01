 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Оспа обезьян подтвердилась у пациента больницы в Домодедово

Ранее его госпитализировали с симптомами острого воспаления слизистых оболочек. Пациент находится в удовлетворительном состоянии и получает необходимое лечение. Роспотребнадзор устанавливает контакты и источник заражения

Диагноз «оспа обезьян» подтвержден у пациента, госпитализированного в Домодедовскую больницу, сообщила в телеграм-канале пресс-служба медучреждения.

«Состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение», — уточнили представители больницы.

Для выявления контактов и источника заражения Роспотребнадзором проводится эпидемиологическое расследование, добавили в медучреждении.

Пациента ранее госпитализировали в Домодедовскую больницу с катаральными явлениями (симптомы острого воспаления слизистых оболочек).

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Mpox. Передается при тесном контакте с инфицированным человеком или животным, через биологические жидкости, поражения кожи и загрязненные предметы. Основные симптомы — лихорадка, слабость, увеличение лимфоузлов и сыпь.

Врачи сообщили, какие ошибки лечения «подсветил» новый стандарт по гриппу
Общество
Фото:Marykor / Shutterstock

В Роспотребнадзоре отметили, что для диагностики заболевания разработаны и зарегистрированы тест-системы, позволяющие выявлять вирус в короткие сроки. Также ведомство рекомендовало россиянам избегать контакта с животными во время зарубежных поездок.

