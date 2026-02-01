Оспа обезьян подтвердилась у пациента больницы в Домодедово
Диагноз «оспа обезьян» подтвержден у пациента, госпитализированного в Домодедовскую больницу, сообщила в телеграм-канале пресс-служба медучреждения.
«Состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение», — уточнили представители больницы.
Для выявления контактов и источника заражения Роспотребнадзором проводится эпидемиологическое расследование, добавили в медучреждении.
Пациента ранее госпитализировали в Домодедовскую больницу с катаральными явлениями (симптомы острого воспаления слизистых оболочек).
Оспа обезьян — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Mpox. Передается при тесном контакте с инфицированным человеком или животным, через биологические жидкости, поражения кожи и загрязненные предметы. Основные симптомы — лихорадка, слабость, увеличение лимфоузлов и сыпь.
В Роспотребнадзоре отметили, что для диагностики заболевания разработаны и зарегистрированы тест-системы, позволяющие выявлять вирус в короткие сроки. Также ведомство рекомендовало россиянам избегать контакта с животными во время зарубежных поездок.
