Роспотребнадзор призвал не трогать животных из-за оспы обезьян

Фото: Matt Blyth / Getty Images

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам избегать контактов с животными и соблюдать меры профилактики в зарубежных поездках из-за распространения оспы обезьян, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства. Эпицентром заболевания остается Африка.

В ведомстве отметили, что во время пребывания за границей следует исключать контакты с потенциальными носителями вируса, прежде всего с грызунами и приматами. Заражение также возможно при соприкосновении с поврежденными участками кожи инфицированного человека, а также с предметами, загрязненными его биологическими жидкостями.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, увеличением лимфоузлов и болезненной сыпью. Возбудитель — вирус MPXV — генетически близок к возбудителю оспы человека (два вида Variola).

Для снижения рисков Роспотребнадзор советует соблюдать правила личной гигиены. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где выявлены случаи заболевания, и испытывающими недомогание, рекомендуется использовать маски и регулярно обрабатывать руки.

Оспу обезьян диагностировали у одного из пациентов Домодедовской больницы 1 февраля. Его состояние оценивают как средней тяжести. На следующий день в медицинское учреждение поступил еще один пациент с подобным диагнозом, ранее контактировавший с первым.

Специалисты Роспотребнадзора выявили людей, контактировавших с зараженным, изолировали их и организовали за ними медицинское наблюдение.