 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор призвал не трогать животных из-за оспы обезьян

Роспотребнадзор рекомендовал за границей не трогать животных из-за оспы
Фото: Matt Blyth / Getty Images
Фото: Matt Blyth / Getty Images

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам избегать контактов с животными и соблюдать меры профилактики в зарубежных поездках из-за распространения оспы обезьян, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства. Эпицентром заболевания остается Африка.

В ведомстве отметили, что во время пребывания за границей следует исключать контакты с потенциальными носителями вируса, прежде всего с грызунами и приматами. Заражение также возможно при соприкосновении с поврежденными участками кожи инфицированного человека, а также с предметами, загрязненными его биологическими жидкостями.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, увеличением лимфоузлов и болезненной сыпью. Возбудитель — вирус MPXV — генетически близок к возбудителю оспы человека (два вида Variola).

Для снижения рисков Роспотребнадзор советует соблюдать правила личной гигиены. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где выявлены случаи заболевания, и испытывающими недомогание, рекомендуется использовать маски и регулярно обрабатывать руки.

Оспа обезьян подтвердилась у пациента больницы в Домодедово
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Оспу обезьян диагностировали у одного из пациентов Домодедовской больницы 1 февраля. Его состояние оценивают как средней тяжести. На следующий день в медицинское учреждение поступил еще один пациент с подобным диагнозом, ранее контактировавший с первым.

Специалисты Роспотребнадзора выявили людей, контактировавших с зараженным, изолировали их и организовали за ними медицинское наблюдение.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Роспотребнадзор Оспа обезьян туристы вирус
Материалы по теме
Ученые объяснили, чем опасен вирус оспы обезьян и его связь с приматами
Общество
В минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пациента с оспой обезьян
Общество
Медики выявили людей, контактировавших с заболевшим оспой обезьян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Футболиста азербайджанского «Кяпаза» госпитализировали с ножевым ранением Спорт, 14:33
В «досье Эпштейна» оказались статьи о крупнейших бизнесменах России Бизнес, 14:32
В ООН призвали к контролю над вооружениями на фоне завершения срока ДСНВ Политика, 14:26
Глава WADA сообщил о 298 приговорах российским атлетам по допинг-делам Спорт, 14:22
Росреестр предложил упростить оформление общего имущества в СНТ Недвижимость, 14:17
Лукашенко проверил Генштаб и Минобороны «на случай войны» Политика, 14:15
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Директор уфимской гимназии рассказала об открывшем стрельбу ученике Общество, 14:10
Новак заявил о замедлении роста экономики до 1% в 2025 году Экономика, 14:07
Дуров после обыска в офисе X в Париже призвал не заблуждаться Бизнес, 14:04
Дегтярев пообещал поддерживать 13 российских атлетов на Олимпиаде Спорт, 13:58
Тест: как хорошо вы ориентируетесь в современной науке Тренды, 13:58
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Прокуратура Франции вызвала Илона Маска на допрос Бизнес, 13:52