В минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пациента с оспой обезьян
Пациент с подтвержденной оспой обезьян в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести, сообщил РБК вице-губернатор, министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Он уточнил, что еще один пациент — контактировавший с больным человек — находится под наблюдением, он «в удовлетворительном состоянии». «В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано», — сказал врач.
«Ситуация находится на контроле регионального Минздрава и Управления Роспотребнадзора по Московской области», — заключил Забелин.
1 февраля в Домодедовской больнице у одного их пациентов диагностировали оспу обезьян. На следующий день главврач больницы Андрей Осипов сообщил, что к ним поступил второй пациент с оспой обезьян, который ранее был в контакте с первым.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии