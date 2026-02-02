Забелин: пациент с оспой обезьян находится в состоянии средней тяжести

В минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пациента с оспой обезьян

Пациент с подтвержденной оспой обезьян в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести, сообщил РБК вице-губернатор, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он уточнил, что еще один пациент — контактировавший с больным человек — находится под наблюдением, он «в удовлетворительном состоянии». «В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано», — сказал врач.

«Ситуация находится на контроле регионального Минздрава и Управления Роспотребнадзора по Московской области», — заключил Забелин.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, увеличением лимфоузлов и характерной болезненной сыпью. Возбудитель — вирус MPXV — генетически близок к возбудителю оспы человека (два вида Variola).

1 февраля в Домодедовской больнице у одного их пациентов диагностировали оспу обезьян. На следующий день главврач больницы Андрей Осипов сообщил, что к ним поступил второй пациент с оспой обезьян, который ранее был в контакте с первым.