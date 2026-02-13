 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

МИД Украины заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности

Сюжет
Мирный план по Украине
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украина получила информацию от США о готовности конгресса ратифицировать гарантии безопасности, сообщается в телеграм-канале украинского МИД со ссылкой на главу внешне дипломатического ведомства страны Андрея Сибигу.

По словам Сибиги, речь идет именно о «юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях». В МИД отметили, что проект двусторонних гарантий практически готов.

«Ключевой элемент архитектуры безопасности — военное присутствие с американским бэкстопом. Без роли США эффективная система безопасности в Европе невозможна», — сказал Сибига.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Политика
Владимир Зеленский

В январе в Париже лидеры «коалиции желающих», Украина и США, подписали декларацию о гарантиях безопасности после достижения мирного соглашения. Они включают в себя в том числе размещение «многонациональных сил» на Украине.

Тогда премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что после прекращения огня Великобритания и Франция планируют создать военные базы на территории Украины и построить защищенные объекты для хранения вооружений и военной техники «в целях обеспечения обороноспособности» Киева.

Позднее западный источник ТАСС во время второго раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби сообщил, что гарантии могут включать не размещение миротворцев, а быстрое реагирование «многонациональных сил».

Politico со ссылкой на источники писал, что США не предоставят Украине гарантии безопасности до согласования Киевом и Москвой договора о прекращении огня.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Украина гарантии безопасности США МИД Украины
Материалы по теме
Умеров обсудил гарантии безопасности с европейскими союзниками
Политика
Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям для Украины
Политика
Посол Украины рассказала о разочаровании гарантиями безопасности Запада
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
ПСЖ с Сафоновым в воротах проиграл «Ренну» в чемпионате Франции Спорт, 23:31
Медведев отреагировал на планы Мерца усилить армию словами про 1933 год Политика, 23:23
Гуменник вышел в лидеры. Что происходит на Играх Спорт, 23:22
Гуменник сделал пять четверных в произвольной программе на Олимпиаде Спорт, 23:21
Макрон в Мюнхене заявил о планах восстановить канал связи с Россией Политика, 23:09
Японский сноубордист стал олимпийским чемпионом в хафпайпе Спорт, 23:07
МИД Украины заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности Политика, 22:50
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Глава NASA сообщил о подготовке к встрече с гендиректором «Роскосмоса» Технологии и медиа, 22:38
Линдси Вонн перенесет еще две операции после полученного на ОИ перелома Спорт, 22:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:03
Один из лучших игроков в истории НБА объявил о завершении карьеры Спорт, 22:02
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала Бизнес, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
На повторе музыку, написанную в СССР, чаще всего слушают зумеры Общество, 21:51