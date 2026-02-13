МИД Украины заявил о готовности США ратифицировать гарантии безопасности

Андрей Сибига (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украина получила информацию от США о готовности конгресса ратифицировать гарантии безопасности, сообщается в телеграм-канале украинского МИД со ссылкой на главу внешне дипломатического ведомства страны Андрея Сибигу.

По словам Сибиги, речь идет именно о «юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях». В МИД отметили, что проект двусторонних гарантий практически готов.

«Ключевой элемент архитектуры безопасности — военное присутствие с американским бэкстопом. Без роли США эффективная система безопасности в Европе невозможна», — сказал Сибига.

В январе в Париже лидеры «коалиции желающих», Украина и США, подписали декларацию о гарантиях безопасности после достижения мирного соглашения. Они включают в себя в том числе размещение «многонациональных сил» на Украине.

Тогда премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что после прекращения огня Великобритания и Франция планируют создать военные базы на территории Украины и построить защищенные объекты для хранения вооружений и военной техники «в целях обеспечения обороноспособности» Киева.

Позднее западный источник ТАСС во время второго раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби сообщил, что гарантии могут включать не размещение миротворцев, а быстрое реагирование «многонациональных сил».

Politico со ссылкой на источники писал, что США не предоставят Украине гарантии безопасности до согласования Киевом и Москвой договора о прекращении огня.