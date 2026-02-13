 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Politico узнало, почему Трамп откладывает соглашение о гарантиях Украине

Сюжет
Мирный план по Украине
США предоставят Украине гарантии безопасности после согласования Киевом и Москвой прекращения огня, сообщает Politico. При этом, по данным издания, Зеленский в Мюнхене планирует призвать союзников к увеличению военных поставок
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

США не предоставят Украине гарантии безопасности до согласования Киевом и Москвой договора о прекращении огня, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Один собеседник издания подчеркнул, что речь не идет о давлении на Киев. С его слов, президент США Дональд Трамп стремится «уладить и закрепить множество вопросов, прежде чем подписывать соглашение».

«Он не хочет его просто подписать, ведь если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в этом смысл?» — задался вопросом источник Politico.

Посол Украины рассказала о разочаровании гарантиями безопасности Запада
Политика
Фото:Ирина Рыбакова / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Собеседник Politico подтвердил, что «главным камнем преткновения» является территориальный вопрос. «Обе стороны довольно сильно укрепились в своих позициях, но, думаю, все чувствуют, что есть путь вперед», — отметил он.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что США, Россия и Украина планируют новую встречу на следующей неделе — предположительно, в Майами или Абу-Даби. По оценке американских чиновников, именно там может быть достигнут прогресс.

В ходе общения с журналистами Politico президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в Мюнхене будет говорить о необходимости ПВО для Киева и расскажет, как экспорт оружия помогает финансировать производство беспилотников. Он также сообщил, что планирует встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими европейскими лидерами и вновь настаивать на увеличении поставок вооружений.

«Мы готовы запустить множество совместных проектов. Есть несколько пакетов помощи, которые я надеюсь лично обсудить. Мне нужны контакты с партнерами», — добавил он.

Лавров словом «перелопатили» охарактеризовал состояние мирного плана
Политика
Сергей Лавров

Накануне, 12 февраля, Зеленский подписал указ о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины. Президент распорядился возложить контроль за выполнением решения на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова.

Согласно документу, решение принято после рассмотрения предложений по гарантиям безопасности для Украины, выработанных по итогам переговоров украинской делегации с США, другими международными партнерами, а также с представителями России. Последний раунд переговоров России и Украины в трехстороннем формате с участием США прошел 4–5 февраля в Абу-Даби.

В январе лидеры «коалиции желающих», Украина и США подписали декларацию о гарантиях безопасности. Речь шла о размещении многонациональных сил, мониторинге перемирия и обязательствах в случае его нарушения. Однако источник ТАСС в Абу-Даби позже уточнил: гарантии могут подразумевать не размещение миротворцев, а быстрое реагирование «многонациональных сил».

Помощник президента России Юрий Ушаков в конце января говорил, что с российской стороной гарантии безопасности никто не согласовывал. Российские власти исключали размещение на территории Украины войск из стран НАТО. Ввод контингента европейских стран на украинскую территорию может быть расценен Россией как появление контингента НАТО у своих границ, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Владимир Зеленский гарантии безопасности прекращение огня
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский назвал возможные даты новых мирных переговоров
Политика
Лавров словом «перелопатили» охарактеризовал состояние мирного плана
Политика
Лавров рассказал, что было в предложенном США мирном плане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Кремль анонсировал новые переговоры по Украине на следующей неделе Политика, 12:44
В Израиле брали секретные данные для ставок Polymarket. Игроки арестованы Крипто, 12:40
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
В МИДе заявили об оказании материальной помощи Кубе Политика, 12:33
«Вдруг я провалюсь!» Почему нам страшно выступать перед публикой Образование, 12:32
Средства ПВО за неделю сбили 5 ракет «Фламинго» и 39 снарядов HIMARS Политика, 12:30
Yandex AI возглавил топ App Store в Турции Технологии и медиа, 12:26
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Китае решили запретить ставить на автомобили «рули-штурвалы» Авто, 12:23
«ВкусВилл» начал расследование после сообщений об отравлении супом Политика, 12:22
Росреестр предложил поднять плату для юрлиц за выписку из ЕГРН Общество, 12:19
Норвежская полиция провела обыски у экс-премьера по делу Эпштейна Политика, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Рынок США потерял $1 трлн за один день из-за обвала акций бигтехов Инвестиции, 12:11
ФСБ задержала подозреваемых в вербовке в запрещенную организацию. Видео Политика, 12:09