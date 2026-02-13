Politico узнало, почему Трамп откладывает соглашение о гарантиях Украине

США предоставят Украине гарантии безопасности после согласования Киевом и Москвой прекращения огня, сообщает Politico. При этом, по данным издания, Зеленский в Мюнхене планирует призвать союзников к увеличению военных поставок

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

США не предоставят Украине гарантии безопасности до согласования Киевом и Москвой договора о прекращении огня, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Один собеседник издания подчеркнул, что речь не идет о давлении на Киев. С его слов, президент США Дональд Трамп стремится «уладить и закрепить множество вопросов, прежде чем подписывать соглашение».

«Он не хочет его просто подписать, ведь если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в этом смысл?» — задался вопросом источник Politico.

Собеседник Politico подтвердил, что «главным камнем преткновения» является территориальный вопрос. «Обе стороны довольно сильно укрепились в своих позициях, но, думаю, все чувствуют, что есть путь вперед», — отметил он.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что США, Россия и Украина планируют новую встречу на следующей неделе — предположительно, в Майами или Абу-Даби. По оценке американских чиновников, именно там может быть достигнут прогресс.

В ходе общения с журналистами Politico президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в Мюнхене будет говорить о необходимости ПВО для Киева и расскажет, как экспорт оружия помогает финансировать производство беспилотников. Он также сообщил, что планирует встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими европейскими лидерами и вновь настаивать на увеличении поставок вооружений.

«Мы готовы запустить множество совместных проектов. Есть несколько пакетов помощи, которые я надеюсь лично обсудить. Мне нужны контакты с партнерами», — добавил он.

Накануне, 12 февраля, Зеленский подписал указ о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины. Президент распорядился возложить контроль за выполнением решения на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова.

Согласно документу, решение принято после рассмотрения предложений по гарантиям безопасности для Украины, выработанных по итогам переговоров украинской делегации с США, другими международными партнерами, а также с представителями России. Последний раунд переговоров России и Украины в трехстороннем формате с участием США прошел 4–5 февраля в Абу-Даби.

В январе лидеры «коалиции желающих», Украина и США подписали декларацию о гарантиях безопасности. Речь шла о размещении многонациональных сил, мониторинге перемирия и обязательствах в случае его нарушения. Однако источник ТАСС в Абу-Даби позже уточнил: гарантии могут подразумевать не размещение миротворцев, а быстрое реагирование «многонациональных сил».

Помощник президента России Юрий Ушаков в конце января говорил, что с российской стороной гарантии безопасности никто не согласовывал. Российские власти исключали размещение на территории Украины войск из стран НАТО. Ввод контингента европейских стран на украинскую территорию может быть расценен Россией как появление контингента НАТО у своих границ, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.