Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Важную роль в разработке документов сыграли переговоры Киева с США, другими союзниками и Россией, говорится в указе Зеленского. Разработкой проектов договоров о гарантиях займется украинский МИД

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины. Документ от 30 января 2026 года «О гарантиях безопасности для Украины» опубликован на сайте украинского лидера.

Зеленский распорядился возложить контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В решении Умерова говорится, что министерству иностранных дел Украины совместно с министерством обороны поручено безотлагательно подготовить и представить президенту проекты международных договоров по гарантиям безопасности для страны.

Также в документе указано, что решение было подготовлено после рассмотрения предложений по гарантиям безопасности для Украины, подготовленных по результатам участия делегации Украины в переговорном процессе с США, другими международными партнерами Украины, а также с представителями России.

Последний раунд переговоров России и Украины в трехстороннем формате с участием США прошел 4–5 февраля. Следующий раунд переговоров состоится в скором времени, но точной даты пока нет, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

О том, что документы по гарантиям безопасности для Украины готовы, Зеленский заявил в начале этой недели. «Альтернативы безопасности нет. Альтернативы миру нет. Альтернативы восстановлению нашего государства нет. <…> Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был», — сказал он.

Ранее в январе лидеры «коалиции желающих», Украина и США подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, среди которых размещение на Украине многонациональных сил, участие в механизме мониторинга за режимом прекращения огня, а также обязательства в случае его нарушения. Однако позднее источник ТАСС в Абу-Даби сообщил, что гарантии могут включать не размещение миротворцев, поскольку это «устраивает не всех», а быстрое реагирование «многонациональных сил».

Москва подчеркивала, что размещение иностранных войск на Украине для нее неприемлемо. Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва готова к мирному урегулированию с устранением первопричин конфликта.

Зеленский называл гарантии безопасности одним из условий выборов на Украине. FT сообщала, что Зеленский решил объявить о выборах и референдуме после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала провести оба голосования до 15 мая, иначе Киев рискует потерять американские гарантии безопасности.

В декабре украинский лидер заявил, что страна будет готова к выборам в течение нескольких ближайших месяцев, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность страны. Однако 11 февраля Зеленский опроверг информацию о намерении объявить дату президентских выборов и референдума 24 февраля, заявив, что впервые узнал об этом из СМИ. Как заявил источник «РБК-Украина» из окружения Зеленского, пока нет гарантий безопасности, не будет и объявлений о выборах.