 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Сюжет
Мирный план по Украине
Важную роль в разработке документов сыграли переговоры Киева с США, другими союзниками и Россией, говорится в указе Зеленского. Разработкой проектов договоров о гарантиях займется украинский МИД
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке международных договоров относительно гарантий безопасности для Украины. Документ от 30 января 2026 года «О гарантиях безопасности для Украины» опубликован на сайте украинского лидера.

Зеленский распорядился возложить контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В решении Умерова говорится, что министерству иностранных дел Украины совместно с министерством обороны поручено безотлагательно подготовить и представить президенту проекты международных договоров по гарантиям безопасности для страны.

Также в документе указано, что решение было подготовлено после рассмотрения предложений по гарантиям безопасности для Украины, подготовленных по результатам участия делегации Украины в переговорном процессе с США, другими международными партнерами Украины, а также с представителями России.

Последний раунд переговоров России и Украины в трехстороннем формате с участием США прошел 4–5 февраля. Следующий раунд переговоров состоится в скором времени, но точной даты пока нет, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям для Украины
Политика
Владимир Зеленский

О том, что документы по гарантиям безопасности для Украины готовы, Зеленский заявил в начале этой недели. «Альтернативы безопасности нет. Альтернативы миру нет. Альтернативы восстановлению нашего государства нет. <…> Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был», — сказал он.

Ранее в январе лидеры «коалиции желающих», Украина и США подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, среди которых размещение на Украине многонациональных сил, участие в механизме мониторинга за режимом прекращения огня, а также обязательства в случае его нарушения. Однако позднее источник ТАСС в Абу-Даби сообщил, что гарантии могут включать не размещение миротворцев, поскольку это «устраивает не всех», а быстрое реагирование «многонациональных сил».

Москва подчеркивала, что размещение иностранных войск на Украине для нее неприемлемо. Российский президент Владимир Путин говорил, что Москва готова к мирному урегулированию с устранением первопричин конфликта.

Зеленский называл гарантии безопасности одним из условий выборов на Украине. FT сообщала, что Зеленский решил объявить о выборах и референдуме после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала провести оба голосования до 15 мая, иначе Киев рискует потерять американские гарантии безопасности.

В декабре украинский лидер заявил, что страна будет готова к выборам в течение нескольких ближайших месяцев, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность страны. Однако 11 февраля Зеленский опроверг информацию о намерении объявить дату президентских выборов и референдума 24 февраля, заявив, что впервые узнал об этом из СМИ. Как заявил источник «РБК-Украина» из окружения Зеленского, пока нет гарантий безопасности, не будет и объявлений о выборах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Украина СНБО гарантии безопасности
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский сказал, что не объявит дату выборов 24 февраля
Политика
Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Политика
Зеленский дал прогноз о сроках завершения конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Наказание украинца, золото на фоне абьюза. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:09
Суд в Москве запретил интернет-объявления о продаже страусов и тарантулов Общество, 12:07
В Коми после атаки дронов загорелся НПЗ Политика, 12:04
В Абакане почти 50 тыс. человек остались без отопления Общество, 12:00
В Таиланде предложили сократить период безвизового пребывания россиян Общество, 11:57
Заблокированные активы в Euroclear: что реально могут вернуть инвесторыПодписка на РБК, 11:56
Эксперт рассказал о последствиях инициативы Канады по Гренландии
РАДИО
 Политика, 11:56
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Глава Нижегородской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА Политика, 11:55
Бирюков показал, как городские службы Москвы борются со снегом. Видео Общество, 11:51
JPMorgan предсказал рост криптовалют до конца 2026 года. Что в прогнозе Крипто, 11:49
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
Майк Уолтц в костюме с галстуком устроил отжимания с военными. Видео Политика, 11:44
Reuters узнал о категорическом указании BMW из-за поставок машин в Россию Бизнес, 11:43
Проект умирает не потому, что плох, а потому, что у него нет «крестного» Образование, 11:42