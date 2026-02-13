 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рябков увидел в действиях Трампа доказательство правильности ДСНВ

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Действия администрации президента США показывают, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был составлен правильно, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«И в первый срок президентства Трампа мы слышали, что его администрацию ДСНВ не устраивает. Уже тогда мы видели в этом признак того, что документ написан правильно», — сказал он.

ДСНВ носил сбалансированный характер и не содержал односторонних уступок, пояснил Рябков.

Что означает истечение срока Договора об СНВ
Политика
Фото:Минобороны России

Россия и США подписали ДСНВ в апреле 2010 года. Вступив в силу в феврале 2011-го, договор был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. В 2021 году договор продлили. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. 5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.

Президент США Дональд Трамп предлагал вместо продления СНВ-III разработать новый «модернизированный» договор с учетом арсеналов Китая. Кремль отмечал невозможность заключения более выгодного Договора без учета арсеналов Франции и Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия вступит в переговоры с США по продлению ДСНВ при наличии конструктивной реакции от американской стороны.

