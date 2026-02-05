Истек последний российско-американский договор о ядерных ракетах

5 февраля истекает срок российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях. Это последний документ в этой области, подписанный Россией и США. Переговоров о новом договоре не ведут

Фото: РИА Новости

5 февраля 2026 года истек срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) — последнего соглашения, которое ограничивало ядерные арсеналы двух стран.

Как заявил 4 февраля помощник президента России Юрий Ушаков, «в этой ситуации мы будем действовать взвешенно и ответственно на основе тщательного анализа общей обстановки в области безопасности». «Остаемся открытыми для поиска переговорных путей обеспечения стратегической стабильности», — сказал он.

Чуть позже в тот день МИД России опубликовал заявление, в котором обозначил: Москва исходит из того, что стороны договора «больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями» в его контексте, а потому «вольны в выборе своих последующих шагов». МИД повторил мысль о том, что Россия будет «действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере». «Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности. В то же время на перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», — говорится в заявлении ведомства.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) — соглашение между Россией и США, в котором оговорено, как стороны должны сократить свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять, больше возможности сделать это нет. ДСНВ касается следующих категорий оружия: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), их пусковые установки (ПУ) и заряды; баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), их ПУ и заряды; тяжелые бомбардировщики и их ядерное вооружение. Для этих вооружений Россия и США установили следующие потолки: 700 штук для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;

1550 штук для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, которые числятся за тяжелыми бомбардировщиками;

800 штук для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

В сентябре 2025 года Путин на заседании Совета безопасности России заявил, что Москва была бы готова соблюдать ограничения по ДСНВ еще минимум на протяжении года после его истечения, то есть до 5 февраля 2027 года. Для этого он назвал два условия: во-первых, США пообещают сделать то же самое; во-вторых, они «не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», в частности не будут наращивать свою противоракетную оборону (ПРО).

Президент США Дональд Трамп сначала назвал это хорошей идеей, однако вскоре дал понять, что судьба договора его не особо волнует. «Если он истечет, то истечет, — заявил президент США в интервью The New York Times (NYT). — Мы заключим лучшее соглашение». По словам Юрия Ушакова, к 4 февраля ответ США на предложение Путина так и не поступил.

По оценке Москвы, без ДСНВ мир оказывается «в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор». «Впервые Соединенные Штаты и Российская Федерация — две страны, которые обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами, — останутся без основополагающего документа, который ограничивал бы и вводил контроль за этими арсеналами. Мы считаем, что это очень плохо», — заявил 3 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Никаких демаршей или официальных обращений в дни перед истечением ДСНВ Россия не предприняла. «Все, что нужно, мы сделали раньше, своевременно, заблаговременно, у них было много времени, для того чтобы все это осмыслить. Отсутствие ответа — это тоже ответ», — сказал 3 февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Отсутствие формализованной реакции со стороны США Москва расценивает как то, что ее «идеи преднамеренно оставлены без ответа». «Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление», — отметил МИД 4 февраля.