Лукашенко лично прибыл в войска в рамках проверки боеготовности армии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования, чтобы проверить боеготовность Вооруженных сил. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».
«Первый только что прибыл на 227 полигон Северо-западного оперативного командования. Естественно, абсолютно внезапно», — следует из сообщения. На оперативном докладе Лукашенко доложили, что армия «способна» воевать. После этого президент отправился в командно-наблюдательный пункт 339-го отдельного механизированного батальона.
Там глава государства заявил, что войска должны быть готовы ко всему, в том числе и к вооруженным конфликтам. «Я не говорю, что это завтра будет. Но и не могу сказать, что этого не будет вообще», — отметил он.
16 января Лукашенко начал внезапную проверку боеготовности войск. Первой по списку проверили воинскую часть технического обеспечения. После проведения проверки президент выступил с заявлением о том, что «доверяет всем». «Я всем доверяю. Но это внезапная проверка, которую проводит главнокомандующий», — сказал он.
Президент добавил, что планировал посмотреть, как будут действовать Генштаб и Минобороны без дополнительной информации. В этом, по словам белорусского лидера, состоит основное отличие внезапной проверки от любых других.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины
Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций
В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями
Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
В Британии начнут вербовать в армию безработных