Политика⁠,
Лукашенко лично прибыл в войска в рамках проверки боеготовности армии

Фото: опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования, чтобы проверить боеготовность Вооруженных сил. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый только что прибыл на 227 полигон Северо-западного оперативного командования. Естественно, абсолютно внезапно», — следует из сообщения. На оперативном докладе Лукашенко доложили, что армия «способна» воевать. После этого президент отправился в командно-наблюдательный пункт 339-го отдельного механизированного батальона.

Там глава государства заявил, что войска должны быть готовы ко всему, в том числе и к вооруженным конфликтам. «Я не говорю, что это завтра будет. Но и не могу сказать, что этого не будет вообще», — отметил он.

16 января Лукашенко начал внезапную проверку боеготовности войск. Первой по списку проверили воинскую часть технического обеспечения. После проведения проверки президент выступил с заявлением о том, что «доверяет всем». «Я всем доверяю. Но это внезапная проверка, которую проводит главнокомандующий», — сказал он.

Президент добавил, что планировал посмотреть, как будут действовать Генштаб и Минобороны без дополнительной информации. В этом, по словам белорусского лидера, состоит основное отличие внезапной проверки от любых других.

Ксения Потрошилина
Вооруженные силы Белоруссия Александр Лукашенко проверка
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
