Лукашенко лично прибыл в войска в рамках проверки боеготовности армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования, чтобы проверить боеготовность Вооруженных сил. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый только что прибыл на 227 полигон Северо-западного оперативного командования. Естественно, абсолютно внезапно», — следует из сообщения. На оперативном докладе Лукашенко доложили, что армия «способна» воевать. После этого президент отправился в командно-наблюдательный пункт 339-го отдельного механизированного батальона.

Там глава государства заявил, что войска должны быть готовы ко всему, в том числе и к вооруженным конфликтам. «Я не говорю, что это завтра будет. Но и не могу сказать, что этого не будет вообще», — отметил он.

16 января Лукашенко начал внезапную проверку боеготовности войск. Первой по списку проверили воинскую часть технического обеспечения. После проведения проверки президент выступил с заявлением о том, что «доверяет всем». «Я всем доверяю. Но это внезапная проверка, которую проводит главнокомандующий», — сказал он.

Президент добавил, что планировал посмотреть, как будут действовать Генштаб и Минобороны без дополнительной информации. В этом, по словам белорусского лидера, состоит основное отличие внезапной проверки от любых других.