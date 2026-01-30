 Перейти к основному контенту
0

Лукашенко призвал «не париться» из-за угрозы замены человека ИИ

Фото: John Locher / AP / ТАСС
Фото: John Locher / AP / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал не беспокоиться насчет потенциальной замены людей искусственным интеллектом, сообщает агентство БелТА.

Заявление президента прозвучало в ходе посещения компании «Планар», которая занимается производством в сфере микроэлектроники. Лукашенко обратился к гендиректору «Планара» Сергею Авакову с вопросом о развитии искусственного интеллекта. Руководитель выразил свою уверенность в том, что машины не заменят человека.

Глава Anthropic предложил человечеству «проснуться» перед ИИ-катастрофой
Технологии и медиа
Фото:Bethany Baker / Getty Images

После этого президент призвал не волноваться из-за ИИ.

«Не надо нам париться по поводу того, что «Ах, искусственный интеллект, завтра мы будем не нужны, всё!». Спокойно надо это все воспринимать», — сказал он.

О развитии сферы искусственного интеллекта говорил и президент России Владимир Путин. В конце 2025 года он заявил, что в ближайшие 10–15 лет из-за технологического прорыва ИИ начнет заменять работников, поэтому необходимо изменить систему подготовки кадров, сделав обучение непрерывным процессом.

Читайте РБК в Telegram.

Александр Лукашенко Белоруссия искусственный интеллект
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
