Лукашенко призвал «не париться» из-за угрозы замены человека ИИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал не беспокоиться насчет потенциальной замены людей искусственным интеллектом, сообщает агентство БелТА.
Заявление президента прозвучало в ходе посещения компании «Планар», которая занимается производством в сфере микроэлектроники. Лукашенко обратился к гендиректору «Планара» Сергею Авакову с вопросом о развитии искусственного интеллекта. Руководитель выразил свою уверенность в том, что машины не заменят человека.
После этого президент призвал не волноваться из-за ИИ.
«Не надо нам париться по поводу того, что «Ах, искусственный интеллект, завтра мы будем не нужны, всё!». Спокойно надо это все воспринимать», — сказал он.
О развитии сферы искусственного интеллекта говорил и президент России Владимир Путин. В конце 2025 года он заявил, что в ближайшие 10–15 лет из-за технологического прорыва ИИ начнет заменять работников, поэтому необходимо изменить систему подготовки кадров, сделав обучение непрерывным процессом.
