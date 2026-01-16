 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Белоруссии начали внезапную проверку боеготовности войск

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

По поручению президента Александра Лукашенко в Белоруссии начата внезапная проверка боеготовности войск, сообщило Минобороны республики.

«Первой проверяется воинская часть технического обеспечения. Это одна из крупнейших воинских частей Вооруженных Сил, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

Как рассказал госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, проверка будет проводиться в несколько этапов и будет учитывать опыт конфликта на Украине.

«Президент сказал, что лично будет принимать участие в ходе данной проверки, но какие части и в какое время, он определит сам», — уточнил Вольфович.

Материал дополняется

В России больше не осталось ресторанов KFC
