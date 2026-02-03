 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лукашенко проверил Генштаб и Минобороны «на случай войны»

Лукашенко — о проверке ВС Белоруссии: я всем доверяю, но это внезапная проверка
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь )

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доверяет Гештабу и Министерству обороны, хотя и не предупредил их о проверке, сообщает БелТА.

«Я всем доверяю. Но это внезапная проверка, которую проводит главнокомандующий», — сказал Лукашенко об инициированной им проверке готовности Вооруженных сил Белоруссии. Президент добавил, что планировал посмотреть, как в этой проверке будут действовать Генштаб и Минобороны. В этом, по словам Лукашенко, состоит основное отличие внезапной проверки от любых других, которые также проводятся.

Белорусский лидер отметил, что уже предупреждал военных о необходимости быть готовыми к любому развитию событий, включая начало войны. Генштаб докладывал президенту о готовности войск, эту готовность президент и проверил. 

Лукашенко призвал «не париться» из-за угрозы замены человека ИИ
Технологии и медиа
Фото:John Locher / AP / ТАСС

Перед проверкой Лукашенко подписал распоряжение под грифом «секретно», закрытый пакет с документами получил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. После этого он направился в выбранную президентом воинскую часть. «Что я неправильно сделал? А если война? Что будем делать? Я должен быть убежден, что наши военные не зря едят хлеб», — сказал Лукашенко.

Итоги проверки еще не подведены, однако предварительно президент отметил, что все прошло «неплохо». «Меньше процента техники вышло из строя. Терпимо. Хотя и этого быть не должно», — заметил Лукашенко. 

Внезапная проверка боеготовности войск началась 16 января 2025 года. Первой по списку проверили воинскую часть технического обеспечения. Проверка прошла в несколько этапов и учла опыт конфликта на Украине.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

