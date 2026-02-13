 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд в Москве рассмотрит жалобу защиты на арест экс-жены Галицкого

Мособлсуд рассмотрит жалобу защиты на арест Алии Галицкой, бывшей жены основателя Almaz Capital Partners и экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, покончившей жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания (ИВС), сообщили «РИА Новости» в суде.

По данным агентства, рассмотрение назначено на 18 февраля.

В начале февраля Галицкую арестовали до 3 апреля по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. В воскресенье, 8 февраля, она покончила с собой перед этапированием в СИЗО.

ГУ МВД Подмосковья начало проверку после смерти Галицкой в ИВС
Общество
Фото:МВД России

По версии следствия, Галицкая требовала у экс-супруга $150 млн, угрожая в переписках, звонках и при личных встречах распространением компрометирующих сведений.

Тело Галицкой обнаружили 8 февраля утром в ИВС Истры накануне этапирования в СИЗО. Там же была найдена предсмертная записка, в которой она обвиняла в случившемся бывшего супруга. Александра Галицкого вызывали на опрос по факту самоубийства. После его отпустили, уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства), возбуждено не было. По факту смерти проводится проверка.

Александр Галицкий входил в совет директоров Альфа-банка до марта 2022 года и вышел из него после введения санкций ЕС против Михаила Фридмана и Петра Авена (экс-председатель совета директоров Альфа-банка).

В октябре 2025 года Пресненский суд Москвы арестовал имущество Галицкого на 435 млн руб. в рамках спора о разделе совместно нажитого имущества; рыночную стоимость активов оценивали более чем в 1,2 млрд руб.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Мособлсуд жалоба арест Александр Галицкий
