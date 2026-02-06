 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Экс-советник Трампа усомнился в переговорах США и Ирана «даже на Луне»

Переговоры между США и Ираном не дадут результата независимо от места их проведения — в том числе в Омане, Турции или «на Луне», заявил бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Al Jazeera.

По его словам, у сторон нет возможностей для достижения соглашения по этому вопросу, а сами встречи, которые Болтон назвал пустой тратой времени, являются формальностью.

«Ну, по сути, никаких шансов. Я думаю, что эти встречи — пустая трата времени. Просто нет места для соглашения между Ираном и Соединенными Штатами по этому вопросу. Это был совершенно предсказуемый момент. И я думаю, что обе стороны просто ставят галочку», — сказал бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Axios узнал о коллапсе переговоров США и Ирана из-за формата
Политика
Фото:Reuters

Изначально стороны должны были встретиться в Стамбуле, однако затем местом переговоров была выбрана столица Омана Маскат, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Саммит пройдет 6 февраля и будет посвящен ядерной программе республики. Как писал Axios, по требованию президента США Дональда Трампа она будет двусторонней.

Глава Белого дома ранее призвал Иран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, исключающее наличие ядерного оружия, предупредив, что в противном случае страну ждет атака, «гораздо более мощная», чем летом 2025 года.

Арагчи, в свою очередь, заявил, что диалог между странами возможен только на равноправной основе и призвал главу Белого дома отказаться от угроз.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Иран США переговоры Дональд Трамп Джон Болтон
