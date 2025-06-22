Как Иран может ответить атаковавшим его американцам

В ночь на 22 июня США ударили по трем ядерным объектам в Иране. Таким образом Штаты вступили в прямой конфликт с Исламской Республикой, поддержав Израиль. О том, какие последствия это может возыметь, — в материале РБК

Было Стало Подземный комплекс Фордо в Иране до удара США, 20 июня 2025 г. (Фото: Maxar Technologies / Reuters) Подземный комплекс Фордо в Иране после удара США, 22 июня 2025 г. (Фото: Maxar Technologies / Reuters)

Какие цели в Иране атаковали США

О том, что США нанесли удары по ядерным объектам в Иране, Дональд Трамп объявил вечером 21 июня (по московскому времени — в 3 часа ночи 22 июня). Сначала в своей соцсети Truth Social американский лидер сообщил, что Вашингтон провел «очень успешную атаку по трем ядерным объектам в Иране» — Фордо, Натанзу и Исфахану. «Полный комплект бомб был сброшен на основной объект, Фордо», — уточнил Трамп.

Чуть позже президент США выступил с обращением к нации, в котором высказался подробнее. По его словам, цель заключалась в том, чтобы «уничтожить иранские мощности по обогащению урана и прекратить исходящую от него ядерную угрозу». «Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью и окончательно уничтожены», продолжил Трамп, и теперь Тегеран «должен заключить мир». «Если они этого не сделают, последующие атаки будут гораздо масштабнее и намного проще к осуществлению», — пригрозил он. Трамп поблагодарил и поздравил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, израильское и американское военное командование и еще раз подчеркнул: либо Иран соглашается на мир, либо для него «наступит трагедия, гораздо более масштабная, чем та, что мы видели за последние восемь дней».

Детали американской операции, которая получила название «Полуночный молот» (Midnight Hammer), глава Пентагона Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант ВВС Дэн Кейн раскрыли на следующий день. По словам Хегсета, на разработку плана ушли «месяцы и недели», чтобы военные были готовы, «когда позвонит президент США»; план требовал большой точности и предполагал введение противника в заблуждение, отметил глава Пентагона. Он подчеркнул, что задача заключается не в свержении власти в Исламской Республике, а в установлении мира. Руководство США подтвердило, что для ударов по Ирану использовало самую мощную неядерную бомбу в своем арсенале — GBU-57 (или Massive Ordnance Penetrator — MOP) весом 13,6 т, из которых 2,4 т — взрывчатое вещество; бомба способна проникать на 60 м под землю и считается самой тяжелой в арсенале США.

Это была «глубоко засекреченная миссия, детали которой знали лишь немногие люди в Вашингтоне», сказал, в свою очередь, Кейн и прояснил, из каких этапов состояла операция. Она началась в полночь с 20 на 21 июня, когда более двух десятков американских стратегических бомбардировщиков B-2 поднялись в воздух в США. Чтобы обеспечить внезапность нападения, часть группы направилась в Тихий океан (за несколько часов до ударов СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что B-2 летят в сторону американской базы на острове Гуам). Основное ударное подразделение состояло из семи бомбардировщиков (экипаж каждого — два человека), которые летели с минимальной связью. Полет занял 18 часов, за это время самолеты выполнили несколько дозаправок.

Около часа ночи 22 июня по иранскому времени (на полчаса опережает московское), перед тем как бомбардировщики вошли в воздушное пространство Ирана, американская подводная лодка выпустила более 24 крылатых ракет Tomahawk по наземным объектам в Исфахане. После самолеты направились к целям на большой скорости и высоте, чтобы избежать истребителей и ракет класса «земля — воздух»; препятствий со стороны иранской ПВО они не встретили. В районе двух часов ночи головной B-2 сбросил две бомбы GBU-57 по объекту Фордо; всего на Фордо и Натанз было сброшено 14 боеприпасов. На удары по всем трем целям потребовалось примерно 25 минут. После этого бомбардировщики покинули воздушное пространство Ирана и направились в США. Как сказал Хегсет, американских законодателей правительство уведомило об ударах после того, как миссия была завершена, — таким образом, «выполнив требования закона о применении военной силы», сказал глава Пентагона.

В свой второй президентский срок Дональд Трамп стал проводить в отношении Ирана политику максимального давления: он говорил, что хочет вступить с Тегераном в переговоры и заключить с ним сделку, предполагающую отказ Тегерана от ядерной программы. Соответствующие переговоры между США и Ираном начались 12 апреля и проходили при посредничестве Омана. На заключение сделки Трамп отвел 60 дней. Очередной раунд переговоров должен был пройти 15 июня. Но рано утром 13 июня Израиль начал наносить удары по иранской ядерной инфраструктуре и ликвидировал часть военного руководства Ирана, что привело к ответным ударам Тегерана по Израилю. Переговоры в Омане были прекращены. Обмены ударами шли ежедневно на протяжении недели — и все это время стоял вопрос, подключатся ли США к израильским атакам, использовав мощные противобункерные бомбы, которых у Израиля нет. 19 июня Белый дом заявил: учитывая, что переговоры с Ираном еще возможны, президент примет решение об ударах «в течение двух недель».

Израиль американские удары встретил с благодарностью. Нетаньяху в своем видеообращении назвал Трампа «сильным лидером свободного мира» и «большим другом Израиля» и объявил, что выполнил свое обещание уничтожить ядерную программу Ирана. «Президент Трамп и я часто говорим: «Мир посредством силы». Сначала идет сила, потом мир. И сегодня вечером Дональд Трамп и США действовали с большой силой», — написал израильский премьер в соцсети X.

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Как Иран отреагировал на американские удары

От лица Исламской Республики 22 июня выступал в первую очередь глава МИД Аббас Аракчи (он возглавлял иранскую делегацию на переговорах с США в Омане), который сделал несколько заявлений. Сначала в соцсети X он подчеркнул, что Иран в соответствии с Уставом ООН, который дает странам право на самооборону, «оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа».

Затем Аракчи прокомментировал призывы Британии и Евросоюза вернуться за стол переговоров. «На прошлой неделе мы вели переговоры с США, когда Израиль решил подорвать эту дипломатию. На этой неделе мы провели переговоры с E3/ЕС, когда США решили подорвать эту дипломатию. Какой вывод вы бы сделали? Великобритания и верховный представитель ЕС требуют, чтобы Иран вернулся за стол переговоров. Но как Иран может вернуться к тому, что он никогда не покидал и уж тем более не подрывал?» — написал Аракчи.

Позже он, находясь в Стамбуле на встрече министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), дал пресс-конференцию. На ней министр сказал, что Трамп предал Иран, «злоупотребив его приверженностью дипломатии», и «обманул собственных избирателей, подчинившись желаниям разыскиваемого военного преступника» (имеется в виду Нетаньяху, на арест которого в 2024 году генпрокурор Международного уголовного суда выдал ордер). Аракчи призвал провести экстренную сессию Совета Безопасности ООН, чтобы осудить действия США, и сообщил, что 22 июня он вылетает в Россию, где на следующий день встретится для консультаций с президентом Владимиром Путиным.

С заявлением выступил и Корпус стражей исламской революции (КСИР). Удары США по «мирным ядерным объектам» были названы «вопиющим и беспрецедентным преступлением». Благодаря разведданным места вылетов самолетов, участвовавших в ударах, «были выявлены и отслежены», а «количество, разбросанность и размер военных баз США в регионе не являются преимуществом, а, наоборот, удваивают их уязвимость», предупредили в КСИР.

Тегеран при этом утверждает, что, несмотря на повреждения, уничтожить иранскую ядерную программу США и Израиль не смогли. Как сказал заместитель главы Иранского радио и телевидения Хасан Абедини, «некоторое время назад» с трех атакованных объектов были вывезены запасы обогащенного урана; это предотвратило риск радиационного выброса в результате ударов. Утром 22 июня МАГАТЭ, Нацкомиссия Саудовской Аравии по контролю за ядерной безопасностью и радиационным фоном, а также Организация по атомной энергии Ирана заявили, что изменений радиационного фона после ударов не зафиксировано.

О степени повреждений иранских ядерных объектов сейчас судить сложно, говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин. «То, что Натанз и Исфахан выведены из строя, это понятно, — сказал он РБК. — Вопрос, что произошло с Фордо, — по разным данным, его основные цеха расположены на глубине от 80 до 100 м, причем под скальными грунтами. А использованная американцами бомба, согласно ее характеристикам, пробивает конструкции на меньшую глубину — 60 м. По его оценке, своими ударами Израиль и США если не уничтожили ядерную программу Ирана, то откатили ее примерно на пять лет назад.

Как конфликт может развиваться дальше

Развитие ситуации зависит от того, как Тегеран отреагирует на деле. 22 июня парламент Исламской Республики выступил за то, чтобы блокировать судоходство в Ормузском проливе, который соединяет Персидский и Оманский заливы в Аравийском море, относится к территориальным водам Ирана и Омана и считается одной из важнейших морских коммуникаций в мире — через него идут перевозки нефти из стран Персидского залива. Окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности республики.

Такой вариант не нравится ни партнерам, ни противникам Ирана. Россия отмечала, что закрытие Ормузского пролива станет потрясением для нефтяных рынков, и выразила надежду на то, что оно не произойдет. «Все-таки для рынка было бы всегда целесообразно и для будущих инвестиций, чтобы волатильность цен была как можно меньше, — сказал 19 июня в интервью «России 1» вице-премьер Александр Новак (цитата по «Интерфаксу»). — <…> Я не беру на себя смелость говорить о тех ценах, которые могут быть. Понятно, что они будут выше, чем сегодняшний уровень, потому что это такой «черный лебедь», и огромное количество поставок идет через Ормузский пролив. Могу сказать, что из всего мирового экспорта примерно треть идет из стран Персидского залива через Ормузский пролив».

Другой вариант, к которому мог бы прибегнуть Иран, — удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Хегсет на брифинге предостерег Тегеран от такого шага. «Любое ответное действие Ирана против Соединенных Штатов будет встречено с силой гораздо большей, чем та, что наблюдалась сегодня», — заявил глава Пентагона.

Удар по военным базам в регионе может нанести США определенный урон; ситуация усугубится, если будут жертвы среди американских военнослужащих — в ответ Штаты, скорее всего, ударят всей свой мощью, считает Сажин, тем более что Вашингтон направил в регион два своих авианосца. По оценке эксперта, сейчас задачи свергать власть в Иране у США и Израиля действительно нет — «сделать это без оккупации страны невозможно». Сажин полагает, что Израиль будет продолжать бить по иранским объектам до тех пор, пока не решит, что военный потенциал Тегерана сведен к нулю. Потом он будет отслеживать военную активность Ирана и, если решит, что тот опять начал наращивать силы, снова их нивелирует, отметил Сажин.

Научный сотрудник Ланкастерского университета Гай Бертон считает, что ответных ударов по американским объектам не будет. «За последнюю неделю стала очевидной относительная слабость военного потенциала Ирана, и поэтому прямая конфронтация с США представляется маловероятной, — сказал РБК эксперт. — Я бы сравнил действия США здесь с разгромом осиного гнезда: они могут не спровоцировать единой, скоординированной ответной реакции, но они вызовут множественные, меньшие и потенциально разрушительные реакции в непредсказуемых направлениях. Такого рода асимметричные последствия могут представлять значительные проблемы для региональной и даже более широкой безопасности».

По мнению Бертона, в регионе Тегеран может попытаться отвечать через свои прокси — более вероятно, что он попытается перевооружить и оживить «Хезболлу», ХАМАС, хуситов или подключить кого-то еще. «Это могут быть одиночные атаки или тайные подрывные действия в регионе или за его пределами. Такой вариант глубоко беспокоит региональные и международные службы безопасности», — отметил эксперт.

Что касается ядерной программы, то до последнего времени Иран придерживался в этом вопросе стратегической двусмысленности, утверждая, что он развивает исключительно мирный атом. «Эта двусмысленность может утратить жизнеспособность. Иран может перейти к северокорейской модели с открытой милитаризацией как сдерживающим фактором», — отметил Бертон.