На Камчатке самолет вернулся в аэропорт из-за треснувшего лобового стекла

Самолет Як-40 (Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости )

На Камчатке по факту вынужденно вернувшегося в аэропорт самолета, у которого треснуло лобовое стекло, проводят проверку, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Во время полета экипаж обнаружил трещину на правом лобовом остеклении и принял решение о возвращении в аэропорт вылета. На борту находилось четыре члена экипажа и 12 пассажиров. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что воздушное судно должно было совершить путь по маршруту Петропавловск-Камчатский — Тиличики.

9 февраля Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал финальный отчет о причинах крушения самолета Ан-24 в Амурской области в июле 2025 года, в котором среди прочего указаны ошибка экипажа и диспетчера. Ан-24 компании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля 2025 года. Вскоре обломки самолета обнаружили в 15 км от места назначения. Из 48 человек на борту при крушении никто не выжил.