«Аэрофлот» увеличил цены по плоским тарифам на Дальний Восток

«Аэрофлот» увеличил цены по плоским (субсидируемым авиакомпанией) тарифам, следует из сообщения национального перевозчика об открытии продаж на 2026 год.

Цены на рейсы головной авиакомпании из Москвы в города Дальнего Востока выросли на 16%. В 2025 году билеты на рейсы в одну сторону стоили 18,1 тыс. руб., в обе стороны – 30,1 тыс. руб. В 2026 году перелет в одну сторону по этим маршрутам обойдется в 21 тыс. руб., в обе стороны – в 35 тыс. руб.

Цены на дальневосточные рейсы дочерней «Аэрофлоту» авиакомпании «Россия» выросли на 25%. В прошлом году билет на перелет в одну сторону стоил 16 тыс. руб., в обе стороны – в 20 тыс. руб. В 2026 году цена проиндексирована до 20 тыс. руб. в одну сторону и до 33 тыс. руб. в обе стороны.

Индексацию в компании объяснили устойчивым ростом себестоимости перевозки пассажира, которая на данных направлениях и ранее не покрывалась доходами от продажи билетов по плоскому тарифу. Среди факторов, оказывающих давление на себестоимость, рост расходов на техобслуживание и ремонт иностранной авиатехники, значительное повышение тарифов аэропортов Дальнего Востока после реконструкции и модернизации.

В 2025 году «Аэрофлот» перевез на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока 1,508 млн пассажиров по плоскому тарифу, или 45% от общего объема мест в эконом-классе, 872 тыс. пассажиров по тарифам, субсидируемым государством и 1,154 млн человек по коммерческим тарифам, говорится в сообщении авиакомпании.