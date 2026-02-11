Швыдкой объяснил, почему Богомолов хочет оставить МХАТ

Швыдкой: у Богомолова есть веские причины для ухода с должности ректора МХАТ

Константин Богомолов (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Решение режиссера Константина Богомолова попросить освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ означает наличие на то веских оснований. Об этом заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью «РИА Новости».

«Константин Юрьевич Богомолов очень умный и талантливый. Если он решился на такой шаг, значит, у него были в высшей степени веские на то основания», — сказал Швыдкой, комментируя решение режиссера.

Он также процитировал стихотворение Бориса Пастернака: «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать».

Швыдкой также выразил уверенность, что Богомолова ждет «хорошее будущее».

Ранее Богомолов сообщил, что обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей и.о. ректора Школы-студии МХАТ после назначения 23 января 2026 года.

Богомолов не назвал причину, по которой хочет уволиться. По словам источника РБК на медиарынке, на Богомолова оказывало давление профессиональное сообщество. Источник ТАСС в окружении режиссера заявил, что Богомолов попросил освободить его от исполнения обязанностей, поскольку не мог совмещать две руководящие должности.