Общество⁠,
0

Швыдкой объяснил, почему Богомолов хочет оставить МХАТ

Швыдкой: у Богомолова есть веские причины для ухода с должности ректора МХАТ
Константин Богомолов
Константин Богомолов (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Решение режиссера Константина Богомолова попросить освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ означает наличие на то веских оснований. Об этом заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью «РИА Новости».

«Константин Юрьевич Богомолов очень умный и талантливый. Если он решился на такой шаг, значит, у него были в высшей степени веские на то основания», — сказал Швыдкой, комментируя решение режиссера.

Он также процитировал стихотворение Бориса Пастернака: «Но пораженья от победы ты сам не должен отличать».

Швыдкой также выразил уверенность, что Богомолова ждет «хорошее будущее».

Певцов оценил шансы на предложение сменить Богомолова во МХАТ
Общество
Дмитрий Певцов

Ранее Богомолов сообщил, что обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей и.о. ректора Школы-студии МХАТ после назначения 23 января 2026 года.

Богомолов не назвал причину, по которой хочет уволиться. По словам источника РБК на медиарынке, на Богомолова оказывало давление профессиональное сообщество. Источник ТАСС в окружении режиссера заявил, что Богомолов попросил освободить его от исполнения обязанностей, поскольку не мог совмещать две руководящие должности.

Софья Полковникова
Константин Богомолов Михаил Швыдкой МХАТ им. Горького
Константин Богомолов фото
Константин Богомолов
режиссер, актер
23 июля 1975 года
