Песков заявил об отсутствии ответа на схему оплаты взноса в «Совет мира»
Москва пока не получила ответ о возможности использовать замороженные в США российские активы для оплаты членского взноса в «Совет мира» американского президента Дональда Трампа в размере $1 млрд., заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.
«Такое предложение действительно было высказано президентом России [Владимиром Путиным]. Ответа мы пока не получили», — ответил он на вопрос, появилась ли у Москвы ясность по поводу взноса за счет замороженных российских средств.
Он также отметил, что министерство иностранных дел совместно с иностранными ведомствами все еще прорабатывает тему участия в организации.
«Сама же тема совета мира по-прежнему в соответствии с поручением президента прорабатывается министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками», — сказал он.
Соответствующее предложение Путин озвучил 21 января на совещании с постоянными членами Совбеза. Остающиеся после этого под заморозкой средства, по его словам, могут быть переданы на восстановление территорий после украинского конфликта.
Тогда Трамп назвал эту идею «интересной». «Это очень интересно. Он заплатит своими средствами. Это замечательно», — сказал он.
