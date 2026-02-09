 Перейти к основному контенту
Политика
0

Песков заявил об отсутствии ответа на схему оплаты взноса в «Совет мира»

Песков: США не дали ответ на идею оплатить взнос в «Совет мира» активами России
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Москва пока не получила ответ о возможности использовать замороженные в США российские активы для оплаты членского взноса в «Совет мира» американского президента Дональда Трампа в размере $1 млрд., заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Такое предложение действительно было высказано президентом России [Владимиром Путиным]. Ответа мы пока не получили», — ответил он на вопрос, появилась ли у Москвы ясность по поводу взноса за счет замороженных российских средств.

Он также отметил, что министерство иностранных дел совместно с иностранными ведомствами все еще прорабатывает тему участия в организации.

«Сама же тема совета мира по-прежнему в соответствии с поручением президента прорабатывается министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками», — сказал он.

Трамп cчел интересным предложение Путина о замороженных в США активах
Политика
Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

Соответствующее предложение Путин озвучил 21 января на совещании с постоянными членами Совбеза. Остающиеся после этого под заморозкой средства, по его словам, могут быть переданы на восстановление территорий после украинского конфликта.

Тогда Трамп назвал эту идею «интересной». «Это очень интересно. Он заплатит своими средствами. Это замечательно», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Химшиашвили, Александра Озерова
Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп Совет мира российские активы
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
