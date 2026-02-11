 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Лавров назвал «пустыми разговорами» планы лидеров ЕС поговорить с Путиным

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации)

Ни разу не было случая, когда мировой лидер обращался с просьбой о контакте с президентом Владимиром Путиным и получил отказ, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме. Его цитирует «Интерфакс».

Комментируя заявления стран Запада о необходимости диалога с Россией, Лавров сказал: «Европа очнулась и пытается посылать сигналы».

При этом Лавров назвал «пустыми разговорами» заявления европейских лидеров о планах поговорить с Путиным. По его словам, канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что рано или поздно нужно будет вести диалог с Россией, но на практике ни один мировой лидер официально не обращался с просьбой о встрече с Путиным.

Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

«Никогда такого не было, даже с теми же европейцами в первые месяцы СВО по их просьбе были соответствующие контакты», — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявлял, что некоторые европейские лидеры звонят в Москву и просят не объявлять о разговорах, другие же приезжают прямо в Россию для «подпольных» контактов.

В начале февраля издание L'Express сообщило, что дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн «незаметно» посетил Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым.

В Кремле заявили, что из солидарности с Елисейским дворцом не будут ни подтверждать, ни опровергать сообщения. Через несколько дней пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил возобновление контактов между Россией и Францией на техническом уровне — в Кремле обратили внимание на заявление Эмманюэля Макрона о необходимости установления отношений с российской стороной.

Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Сергей Лавров Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Лавров
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Путин назвал теракты общей болью России, о которой нельзя забывать
Политика
Каждый седьмой россиянин признался, что вообще не пользуется интернетом
Общество
Лавров заявил, что США придерживаются «доктрины Донро»
Политика
