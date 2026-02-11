 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд, сообщила его председатель Роберта Метсола.

«Сегодняшнее важное голосование, одобрившее кредит в размере €90 миллиардов, предоставило Украине жизненно важную поддержку», — написала она в X.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
У техникума в Анапе произошла стрельба Политика, 14:38
Путин назвал теракты общей болью России, о которой нельзя забывать Политика, 14:36
Die Zeit раскрыл личности арестованных за диверсию на корабле ВМС ФРГ Политика, 14:34
Бывшая норвежского биатлониста отказалась простить его измену Спорт, 14:34
Орнитолог оценил численность воробьев в России Общество, 14:29
Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд Политика, 14:29
Каждый седьмой россиянин признался, что вообще не пользуется интернетом Общество, 14:28
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Тоттенхэм» уволил главного тренера Спорт, 14:21
Россия решила сохранить мораторий на нарушение ДСНВ с условием для США Политика, 14:19
В Киеве признали уничтожение российскими дронами завода по выпуску БПЛА Политика, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Лавров завил, что США придерживаются «доктрины Донро» Политика, 14:13
Норвежский лыжник покинул Олимпиаду из-за простуды Спорт, 14:02
Московская область может стать новой точкой притяжения объектов ЦОД Компании, 14:00