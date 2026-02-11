Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд
Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд, сообщила его председатель Роберта Метсола.
«Сегодняшнее важное голосование, одобрившее кредит в размере €90 миллиардов, предоставило Украине жизненно важную поддержку», — написала она в X.
Материал дополняется
