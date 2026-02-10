Песков сообщил о международном телефонном разговоре в графике Путина
В графике президента Владимира Путина во вторник, 10 февраля, запланирован международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Сегодня у президента запланирован <...> международный телефонный разговор», — сказал Песков журналистам.
Он не назвал, с кем собирается говорить Путин, но уточнил, что беседа запланирована на середину дня.
Песков добавил, что Кремль не будет анонсировать эти переговоры, но даст сообщение о них после того, как разговор завершится.
Материал дополняется
