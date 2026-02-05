Лавров сообщил о «подпольных» контактах лидеров Европы с Россией
Лидеры европейских стран иногда негласно вступают в диалог с Россией и просят не объявлять о контактах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют», — сказал он в интервью RT.
По словам Лаврова, ничего из сообщаемого европейскими лидерами не отличается от публичных заявлений. «Это те же призывы: «Давайте заканчивать»; «Надо что-то делать», — пояснил министр. Он полагает, что ЕС «попал в собственную ловушку» из-за бескомпромиссной позиции.
«Я не вижу у Европы какой-либо позиции. Они попали в собственную ловушку: они заняли позицию бескомпромиссную — «стратегическое поражение России», «Украина не может проиграть», «Россия не может победить», иначе «Европа потеряет лицо», — добавил Лавров.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж готовится к «возможному обмену репликами» с президентом России Владимиром Путиным.
Затем издание L'Express сообщило, что в тот же день, 3 февраля, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн «незаметно» посетил Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым, в частности, на тему Украины. По данным Bloomberg, Бонн приезжал в Москву, чтобы убедить Россию в необходимости участия Европы в принятии любых решений, касающихся безопасности на континенте.
В Кремле заявили, что из солидарности с Елисейским дворцом не будут ни подтверждать, ни опровергать сообщения о возможном визите советника Макрона в Москву. Контакты между представителями президентов России и Франции продолжаются, однако ничего определенного о них сказать пока нельзя, сказал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
