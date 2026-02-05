 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров сообщил о «подпольных» контактах лидеров Европы с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Лаврова, некоторые европейские лидеры звонят в Москву и просят не объявлять о разговорах, другие же приезжают прямо в Россию для «подпольных» контактов. L'Express ранее написал о «незаметном» визите советника Макрона
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Лидеры европейских стран иногда негласно вступают в диалог с Россией и просят не объявлять о контактах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют», — сказал он в интервью RT.

По словам Лаврова, ничего из сообщаемого европейскими лидерами не отличается от публичных заявлений. «Это те же призывы: «Давайте заканчивать»; «Надо что-то делать», — пояснил министр. Он полагает, что ЕС «попал в собственную ловушку» из-за бескомпромиссной позиции.

Кремль отказался говорить о визите советника Макрона «из солидарности»
Политика
Дмитрий Песков

«Я не вижу у Европы какой-либо позиции. Они попали в собственную ловушку: они заняли позицию бескомпромиссную — «стратегическое поражение России», «Украина не может проиграть», «Россия не может победить», иначе «Европа потеряет лицо», — добавил Лавров.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж готовится к «возможному обмену репликами» с президентом России Владимиром Путиным.

Затем издание L'Express сообщило, что в тот же день, 3 февраля, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн «незаметно» посетил Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым, в частности, на тему Украины. По данным Bloomberg, Бонн приезжал в Москву, чтобы убедить Россию в необходимости участия Европы в принятии любых решений, касающихся безопасности на континенте.

В Кремле заявили, что из солидарности с Елисейским дворцом не будут ни подтверждать, ни опровергать сообщения о возможном визите советника Макрона в Москву. Контакты между представителями президентов России и Франции продолжаются, однако ничего определенного о них сказать пока нельзя, сказал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Лавров контакты Европа ЕС
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Кремль отказался говорить о визите советника Макрона «из солидарности»
Политика
L'Express узнал о «незаметном» визите советника Макрона в Москву
Политика
Bloomberg раскрыл цель визита советника Макрона в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 17:26
Синнер поработал контролером в поезде перед Олимпиадой в Италии Спорт, 18:46
Лавров рассказал, какую Украину Россия готова видеть в качестве соседа Политика, 18:42
«Локомотив» обыграл «Урал» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби Спорт, 18:31
Вторая ракетка России вышла в полуфинал крупного турнира в Абу-Даби Спорт, 18:29
«Спартак» продлил контракт с Денисовым Спорт, 18:29
МИА.РФ предложила ограничить продажу данных об обращении пациентов Пресс-релиз, 18:23
Глава Минпросвещения назвал общую черту школ, где произошли нападения Общество, 18:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Эксперты оценили шансы на получение господдержки «Самолетом»
РАДИО
 Бизнес, 18:16
В Шебекинском округе при ударе беспилотников пострадали шесть человек Политика, 18:13
Трамп заявил, что США почти добились мира между Россией и Украиной Политика, 18:12
Глава МИД Швейцарии прибыл в Москву с генсеком ОБСЕ Политика, 18:07
Винодельческие регионы России увеличили производство вина в 2025 году Вино, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Зеленский ответил на идею признания Донбасса российским «всеми странами» Политика, 18:00