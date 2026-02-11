 Перейти к основному контенту
0

АТОР сообщил о регулярных рейсах на Кубу по расписанию

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Рейсы российских авиакомпаний на Кубу выполняются по расписанию. 11 февраля из Москвы на курорт Ольгин вылетел самолет Nordwind Airlines, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в телеграм-канале.

Рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы в Варадеро и обратно выполняются прямые, без технических дозаправок в третьих странах, говорится в сообщении.

Песков назвал критической ситуацию с топливом на Кубе
Политика
Дмитрий Песков

«Как рассказала «Вестнику АТОР» советник по туризму посольства Кубы в России Кристина Леон Изнага, туристическая отрасль республики не теряет ритма: открыты топовые гостиницы, осуществляются экскурсии и трансферы», — добавили в АТОР.

Ранее посольство России сообщало, что часть российских туристов на острове были переселены в другие гостиницы «в целях экономии ресурсов» из-за чрезвычайной ситуацией с топливом.

За несколько часов до этого Куба предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение суток. Из официального уведомления NOTAM, выпущенного главным аэропортом страны, следует, что в девяти международных аэропортах острова в течение месяца не будет топлива Jet A-1 для самолетов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия находится в интенсивном контакте с кубинскими властями с целью поиска путей решения проблемы с авиакеросином.

Обострение ситуации с топливом на острове происходит из-за ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января американский президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. Теперь США смогут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на остров.

