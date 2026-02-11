Аэропорт Нижнекамска приостановил прием и выпуск рейсов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Там отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Вечером 10 февраля ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда, их сняли спустя восемь часов. Также прием и выпуск самолетов приостановили в Саратове, ограничения продлились более пяти часов.
Кроме того, в течение ночи ограничения вводили в аэропортах Казани, Калуги, Чебоксар и Ульяновска. Там меры продолжают действовать на момент публикации материала.
