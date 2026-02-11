 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще два российских аэропорта ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Калуги (Грабцево) и Ульяновска (Баратаевка). Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В публикации отмечается, что введенные временные меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск судов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В аэропорту Чебоксар ограничили полеты
Политика

Кроме того, пресс-служба Росавиации сообщила о снятии ограничений с аэропорта Саратова и Волгограда. В Саратове меры действовали более пяти часов, в Волгограде — около восьми.

В ночь на 11 февраля в аэропорту Калуги уже ограничивали полеты — меры сняли спустя полтора часа, около 5:00 мск. В Ульяновске последний раз приостанавливали прием и выпуск рейсов 18 января.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Ульяновская область Калужская область аэропорты Росавиация
